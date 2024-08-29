مكافأة مجزية من غوارديولا للعاملين في مانشستر سيتي

أقدم بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي على لفتة رائعة مع الموظفين والعاملين في النادي الإنجليزي؛ بهدف "تعزيز الترابط في مكان العمل".

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا تايمز"، اليوم الخميس، فإن "بيب غوارديولا منح مكافأة قدرها 10,000 جنيه إسترليني لكل عضو من طاقم العمل في مانشستر سيتي، حيث تم استلام الهدية مؤخرًا من قبل كل موظف يعمل في مبنى الفريق الأول، وفي قاعدة التدريب الخاصة بالنادي، وأكاديمية مانشستر سيتي لكرة القدم".

وأضاف التقرير: "يعمل في المبنى ما بين 60 و70 شخصًا، بما في ذلك الطهاة، وموظفو الاستقبال، وأخصائيو العلاج الطبيعي، ورجال الملابس، وموظفو الأمن".

وأشارت الصحيفة، إلى أن "غوارديولا حاول تعزيز الترابط في مكان العمل والارتباط بين الموظفين واللاعبين خلال فترة ولايته التي استمرت ثماني سنوات في تدريب النادي، إذ يعتقد المدرب الكتالوني البالغ من العمر 53 عامًا، أن هذا الأمر أحد الأسباب التي جعلته وفريقه التدريبي ناجحين خلال فترة وجوده في النادي".

وقال غوارديولا الموسم الماضي: "بشكل أو بآخر، كنا معًا تمامًا خلال هذه السنوات، اللاعبون، النادي، الموظفون، طاقم العمل الخلفي، المزاج جيد جدًا، وكان كذلك منذ سنوات عديدة".

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وفاز النادي العام الماضي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي، ليصل إجمالي انتصاراته في الدوري خلال فترة ولاية غوارديولا إلى ستة، كما فاز سيتي بدوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، وكأس كاراباو أربع مرات خلال فترة ولايته.

واستهل مانشستر سيتي الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي بالفوز في مباراتين على تشيلسي وإبسويتش تاون، على الترتيب، ليحصد الفريق 6 نقاط وضعته في صدارة الجدول.