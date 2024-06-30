رسميًا: الأهلي المصري يجدد عقد مدافعه

وتدرّج هاني (28 عامًا) في فرق الناشئين بالأهلي قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في 2014، ليتحول إلى واحد من اللاعبين الرئيسين في الفريق.

وحقق هاني لقب الدوري المصري ست مرات مع الأهلي، وأربعة ألقاب في كأس مصر وخمسة ألقاب في كأس السوبر المصرية، إلى جانب أربعة ألقاب في دوري أبطال أفريقيا ولقبين في كأس السوبر الأفريقية.