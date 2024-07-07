"تمثيلية رخيصة".. وليد دعبس يشن هجوما على وكيل أحمد رفعت (فيديو)

وجه وليد دعبس، رئيس نادي مودرن سبورت، اتهامات نارية لنادر شوقي وكيل اللاعب الراحل أحمد رفعت.

وأعلن نادي مودرن سبورت في الساعات الأولى من صباح السبت الماضي وفاة لاعبه أحمد رفعت صاحب الـ 31 عامًا بعد أزمة قلبية.

وقال دعبس عبر برنامج "بوكس تو بوكس" بقناة "ETC" إنه فوجئ بوكيل أعمال أحمد رفعت يحول وفاة اللاعب إلى عمل جنائي ويكيل الاتهامات دون أسانيد حقيقية، وكانت بمثابة تمثيلية رخيصة.

وأضاف "نادر شوقي من أحضر العرض الإماراتي لاستعارة أحمد رفعت، وتمسك بإتمام التعاقد، رغم أنه يعلم تمامًا وجود مشكلة لدى اللاعب في أداء الخدمة العسكرية، وأنه مطلوب على ذمة التجنيد".

وتعرض رفعت لعقوبة بسبب اتهامات بتهربه من التجنيد لسفره إلى الإمارات في الفترة بين أكتوبر 2022 إلى يناير 2023 بدون الحصول على إذن القوات المسلحة.

وأتم قائلًا "لا أعرف سبب متاجرة نادر شوقي بوفاة اللاعب وتمنيت مواجهته أمام الجميع بدلًا من الإساءة إلى سمعة النادي خاصة أن إدارة مودرن سبورت لم تقصر مع اللاعب، كما أن الإدارة قامت بالإجراءات كلها بطريقة صحيحة فيما يخص سفر اللاعب إلى الإمارات أو ليبيريا لخوض مباراة مع الفريق ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية".