أزمة جديدة.. الأهلي المصري يعاقب كهربا
تسبب محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، بأزمة جديدة داخل فريقه، عقب نهاية مباراة الأهلي ضد فاركو بالدوري المصري الممتاز، التي انتهت بفوز الفريق الأحمر 2/1.
وأكد مصدر داخل النادي الأهلي، لـ"إرم نيوز"، أن كهربا رفض المشاركة في مران المستبعدين عقب المباراة، ودخل إلى غرفة خلع الملابس سريعا، على عكس قرار المدرب السويسري كولر بأداء المستبعدين للتدريب بعد أي مباراة.
وقال المصدر إن سامي قمصان، المدرب العام، حاول إقناع "كهربا" بالتراجع عن قراره، والعودة للمشاركة مع زملائه في المران، ولكنه رفض وغادر الملعب سريعا.
وأضاف: "على الفور قرر خالد بيبو مدير الكرة خصم 50 ألف جنيه من مستحقات كهربا، وتم إبلاغه بشكل رسمي".
وأتم بأن كولر المدير الفني للفريق غاضب بشدة مما حدث، وطالب خالد بيبو بتغليظ الغرامة.
وفاز الأهلي 2-1 على ضيفه فاركو، يوم الجمعة، ليواصل حامل اللقب انتصاراته في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
ورفع الأهلي رصيده إلى 48 نقطة من 20 مباراة في المركز الثاني، ويتأخر بفارق 14 نقطة عن بيراميدز المتصدر، الذي ألغيت مباراته مع مضيفه سموحة في التوقيت نفسه؛ بسبب حريق بأحد غرف المحولات الكهربائية في استاد الإسكندرية.
وخاض بيراميدز خمس مباريات أكثر من الأهلي.