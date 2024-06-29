أزمة جديدة.. الأهلي المصري يعاقب كهربا

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي، لـ"إرم نيوز"، أن كهربا رفض المشاركة في مران المستبعدين عقب المباراة، ودخل إلى غرفة خلع الملابس سريعا، على عكس قرار المدرب السويسري كولر بأداء المستبعدين للتدريب بعد أي مباراة.

وقال المصدر إن سامي قمصان، المدرب العام، حاول إقناع "كهربا" بالتراجع عن قراره، والعودة للمشاركة مع زملائه في المران، ولكنه رفض وغادر الملعب سريعا.

وأضاف: "على الفور قرر خالد بيبو مدير الكرة خصم 50 ألف جنيه من مستحقات كهربا، وتم إبلاغه بشكل رسمي".

وأتم بأن كولر المدير الفني للفريق غاضب بشدة مما حدث، وطالب خالد بيبو بتغليظ الغرامة.