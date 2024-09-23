إنريكي: "يا له من عار" أن ينتقل مبابي إلى ريال مدريد

قال الإسباني لويس إنريكي، مدرب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إن انتقال مبابي إلى ريال مدريد "عار".

وبعد انضمامه إلى الفريق في عام 2017، رحل مبابي إلى ريال مدريد صيف عام 2024، في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

وقال لويس إنريكي في حوار مع شبكة "موفي ستار": "عندما وصلت إلى باريس سان جيرمان وجدت كيليان مبابي كشخص رائع واستثنائي على المستوى الشخصي".

وأضاف: "من النادر أن تجد لاعباً بمثل هذا المستوى مع كونه إنساناً رائعاً".

ولكنه أبدى أسفه على انتقال النجم الفرنسي إلى الفريق الملكي قائلاً: "من العار انتقال مبابي إلى ريال مدريد خاصة بالنسبة لنا في مثل هذا التوقيت".

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ويذكر أن الأمور مازالت مشتعلة بين مبابي وسان جيرمان، بعد أن رفع مهاجم ريال مدريد شكوى لرابطة الدوري الفرنسي مطالباً بي إس جي بما يزيد على 55 مليون يورو، وهي أجوره لأشهر أبريل ومايو ويونيو 2024، فضلاً عن منح أخرى.

وحكمت لجنة النزاعات في رابطة الدوري الفرنسي الأسبوع الماضي لفائدة النجم الفرنسي مطالبة باريس سان جيرمان بدفع المبلغ كاملاً وهو ما دفع إدارة الأخير إلى الطعن في القرار واللجوء إلى المحاكم الفرنسية.