مفاجآت في أسماء الراحلين عن نادي الاتحاد السعودي
كشفت تقارير إعلامية عن وجود مفاجآت في أسماء اللاعبين المتوقع رحيلهم عن نادي الاتحاد السعودي بنهاية الموسم الجاري.
ويستهدف نادي الاتحاد التعاقد مع صفقات قوية انطلاقًا من الموسم المقبل، لتعزيز صفوف الفريق بناء على رغبة الفرنسي كريم بنزيما، الذي انتقد علنًا زملاءه بسبب قلة الكرات التي تصل إليه في منطقة الجزاء، وهو ما أثر بشكل واضح على فاعليته الهجومية.
وقال الإعلامي الرياضي فارس الفزي، في تصريحات تلفزيونية: "رومارينيو سيرحل بشكل نهائي عن الاتحاد مع نهاية الموسم، وأيضًا هناك تجاه لرحيل البرتغالي جوتا والبحث عن ناد ينتقل إليه على سبيل البيع النهائي أو الإعارة".
وأضاف: "أيضا النادي سيبحث عن حارس مرمى أجنبي يخلف غروهي في هذا المركز، وأيضًا النادي يُركز على اللاعبين من مواليد 2003، والإدارة تستهدف التعاقد مع أميز المواهب في الكرة العالمية من هذه الفئة السنية للانضمام للاتحاد الفترة المقبلة".
وتابع: "أعتقد أن تغييرات اللاعبين الأجانب ستكون بين 4 أو 5 سيتم الاستقرار على رحيلهم، وهناك شكوك أيضًا في استمرار كريم بنزيما الموسم المقبل، ولكن من المؤكد بقاء نغولو كانتي وفابينيو، وتقييم بقية اللاعبين سيكون في يد المدير الفني".
وأوضح فارس الفزي: "أتوقع عودة الاتحاد كبطل ومنافس على البطولات الفترة المقبلة، والقائمون على إدارة النادي حاليًّا من أصحاب القرارات والصلاحية يعملون على إعادة الفريق بطلًا كما كان، وهناك عمل وتقييم لبعض اللاعبين واختيار بعض العناصر، وهناك اجتماعات مع برنامج استقطاب اللاعبين لتحديد الصفقات العالمية التي يريد ضمها، وهناك هدف يعمل عليه الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد وهو أن يكون الفريق الذي يملك أفضل العناصر المحلية سواء على مستوى فئة الناشئين أو الشباب والبراعم، كما اقترب النادي من التعاقد مع حارس منتخب الشباب حامد الشنقيطي".
ولا يعيش الاتحاد أفضل أيامه، بعدما بات مهددًا بإنهاء الموسم الجاري خالي الوفاض.
وخسر "العميد" 5 بطولات هذا الموسم، كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، والدوري السعودي، ودوري أبطال آسيا، وكأس العالم للأندية، والسوبر السعودي.