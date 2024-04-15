مفاجآت في أسماء الراحلين عن نادي الاتحاد السعودي

كشفت تقارير إعلامية عن وجود مفاجآت في أسماء اللاعبين المتوقع رحيلهم عن نادي الاتحاد السعودي بنهاية الموسم الجاري.

ويستهدف نادي الاتحاد التعاقد مع صفقات قوية انطلاقًا من الموسم المقبل، لتعزيز صفوف الفريق بناء على رغبة الفرنسي كريم بنزيما، الذي انتقد علنًا زملاءه بسبب قلة الكرات التي تصل إليه في منطقة الجزاء، وهو ما أثر بشكل واضح على فاعليته الهجومية.

وقال الإعلامي الرياضي فارس الفزي، في تصريحات تلفزيونية: "رومارينيو سيرحل بشكل نهائي عن الاتحاد مع نهاية الموسم، وأيضًا هناك تجاه لرحيل البرتغالي جوتا والبحث عن ناد ينتقل إليه على سبيل البيع النهائي أو الإعارة".

وأضاف: "أيضا النادي سيبحث عن حارس مرمى أجنبي يخلف غروهي في هذا المركز، وأيضًا النادي يُركز على اللاعبين من مواليد 2003، والإدارة تستهدف التعاقد مع أميز المواهب في الكرة العالمية من هذه الفئة السنية للانضمام للاتحاد الفترة المقبلة".