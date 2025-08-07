أولهم نجل كريستيانو رونالدو.. 4 منافسين مرعبين للامين يامال

كتب – نور الدين ميفراني

قدَّم الإسباني لامين يامال، نجم برشلونة، البالغ 18 عامًا، موسمًا كبيرًا جعله مرشحًا بارزًا للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، كما تنبأ الكثيرون له بمستقبل يصل فيه لمستويات كبيرة تقارنه بالأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد البارسا السابق وإنتر ميامي الأمريكي الحالي.

لكن عدة مواهب صاعدة بإمكانها أن تنافس النجم الإسباني في المستقبل على الجوائز الفردية، وبعضها قدَّم نفسه خلال اللقاءات الإعدادية الصيف الحالي.

ويتوقع أن ينافس لامين يامال في المستقبل على الجوائز الفردية والكرة الذهبية للأعوام المقبلة عدة مواهب صاعدة نستعرض أبرزها في التقرير الآتي:

الإنجليزي ريو نغوموها (ليفربول)

أثار النجم الإنجليزي الشاب ريو نغوموها الإعجاب خلال اللقاءات الودية لفريق ليفربول قبل شهر من بلوغه 17 عامًا، وأصبح يُنظر إليه كنجم جديد ومستقبل للريدز.

وبدأ ريو نغوموها لقاءً وحيدًا برفقة ليفربول وكان في كأس رابطة الأندية المحترفة، ولكنه شارك بقوة في فترة الإعداد للموسم الحالي تحت قيادة آرني سلوت، مقدمًا أوراق اعتماده، ومن المحتمل أن تتجه إليه الأنظار في الموسم الجديد حيث سيحصل على فرص أكبر.

وفي حال استمر في التطور سيكون منافسًا للنجم الإسباني على الجوائز الفردية.

الإنجليزي ماكس دومان (آرسنال)

أثار ماكس دومان، لاعب الوسط البالغ 15 عامًا، إعجاب جماهير آرسنال خلال اللقاءات الودية للفريق وينتظر أن يمنحه ميكيل أرتيتا الفرصة الموسم القادم لكونه سيبلغ 16 عامًا في 31 ديسمبر القادم.

وتعتبر بداية ماكس دومان شبيهة ببداية لامين يامال في برشلونة في سن مبكرة وتطوره ومنحه الفرصة هو ما يصنع منه نجمًا في المستقبل.

البرتغالي كريستيانو جونيور (النصر السعودي)

يلعب كريستيانو جونيور، ابن الأسطورة كريستيانو رونالدو، في ناشئي النصر السعودي ويبلغ 15 عامًا، وانضم للمنتخب البرتغالي تحت 15 عامًا، وتألق بشكل لافت حيث سجل هدفين في الفوز على منتخب كرواتيا 3-2 والتتويج ببطولة فلاتكو ماركوفيتش للناشئين الدولية.

ويسير النجم الشاب على خطى والده وسيعمل بالتأكيد على منافسة لامين يامال في المستقبل القريب نظرًا لموهبته.

الإسباني توني فيرنانديز

المهاجم الشاب توني فيرنانديز يلعب لفريق برشلونة الثاني، ومثل لامين يامال هو خريج أكاديمية "لا ماسيا" ويعتبر من أهم المواهب الصاعدة في عالم كرة القدم.

ويبلغ المهاجم الشاب 17 عامًا ويعتبر ثاني أصغر لاعب يلعب للفريق الأول لبرشلونة بعد يامال، ويتوقع أن يكون زميله في الموسم المقبل.