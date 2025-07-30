الإفريقي التونسي يضمّ رسميا أسامة الشريمي وينهي أزمة المسماري

حسم النادي الإفريقي التونسي رسميا صفقة انضمام لاعب الوسط الهجومي الليبي أسامة الشريمي قادما من نادي السويحلي في صفقة انتقال حر.

وبعد مفاوضات عسيرة وتردد بشأن بنود العقد وخصوصا قيمة الشرط الجزائي، نجح النادي الإفريقي في ضم الشريمي (24 عاما) ليكون اللاعب الليبي الثالث في الفريق بعد مواطنيه علي يوسف وفهد المسماري.

مرحبًا أسامة الشريمي في فريق الشعب 🙌 #الإفريقي 🇦🇹 ✍️ +2 سنتين ⚽ إلى موفى جوان 2027 Posted by Club Africain on Wednesday, July 30, 2025

وأعلن الإفريقي عبر حسابه الرسمي على منصة فيسبوك انضمام أسامة الشريمي، وقال: "مرحبا، أسامة الشريمي، في فريق الشعب الإفريقي لمدة سنتين، وقع اللاعب عقدا إلى 30 يونيو 2027".

وأضاف الإفريقي في مقطع فيديو أن انضمام أسامة الشريمي يأتي بمثابة تعزيز جديد لأحد الصقور في الفريق الأحمر والأبيض.

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وتعاقد الإفريقي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية مع 5 لاعبين جدد وهم فراس شواط وحسام حسن رمضان وحسام بن علي ومهيب الشامخ وشرف الدين العوني.

كما تعاقد الفريق مع المدرب التونسي فوزي البنزرتي لموسم واحد، خلفا لمواطنه محمد الساحلي الذي أقيل سريعا من مهامه قبل بداية الموسم الجديد.

ويعود فوزي البنزرتي لتدريب الإفريقي للمرة السابعة في مشواره الكروي، فيما كان لقبه الوحيد مع النادي تتويجه بالدوري عام 1990.

من جهة أخرى أنهى النادي الإفريقي أزمة مستحقات لاعبه الدولي الليبي فهد المسماري، الذي عاد إلى التدريبات بعد أن تم خلاصه وطي صفحة الرواتب العالقة للأشهر الثلاثة الماضية.

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وهدد المسماري بفسخ عقده، بعد أن أرسل خطابا لإدارة الإفريقي للمطالبة بخلاص مستحقاته العالقة، قبل أن يتم فض النزاع سريعا وإعادة اللاعب إلى التدريبات استعدادا للموسم الجديد.

ويبدأ النادي الإفريقي موسم 2025 ـ 2026 بملاقاة مستقبل المرسى على ملعب رادس الأولمبي في الجولة الأولى من دوري المحترفين.