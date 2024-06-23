حلم برشلونة يتبخر في التعاقد مع نجم مانشستر سيتي

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن برناردو سيلفا كان هدفا لبرشلونة منذ الصيف الماضي، ولكن اللاعب البرتغالي جدد عقده مع السيتي، وبرشلونة لم يكثف مفاوضاته بسبب وضعه المالي.

وأضافت الصحيفة: "قد يتكرر سيناريو فشل انضمام اللاعب مرة أخرى هذا الموسم، إذ كانت خطة برشلونة الانتظار حتى 30 يونيو موعد انتهاء الشرط الجزائي في عقد سيلفا، والمقدر بـ60 مليون يورو، ثم البدء في عملية التفاوض مع مانشستر سيتي، لشراء ما تبقى من عقد اللاعب".

وتابعت: "برشلونة لا يقدر على تحمل العبء الاقتصادي لصفقة سيلفا قبل أواخر أغسطس المقبل، إذ من المتوقع الانتهاء من كل المشاكل الاقتصادية، كما أن مانشستر سيتي لا ينوي بيع النجم البرتغالي إلا بشرط".

وعن هذا الشرط قالت: "إذا وافق مانشستر سيتي من الأساس على التفريط في خدمات سيلفا، سيطلب مهلة من برشلونة للتوقيع مع لاعب بديل، ومن الصعب أن يطلب البارسا من مانشستر سيتي تأجيل حسم مصير برناردو حتى هذا الموعد".