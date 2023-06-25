تقرير: ريال مدريد سيعلن تجديد عقد فينيسيوس جونيور خلال أيام
كشفت صحيفة "ماركا" أن ريال مدريد سيعلن قريبا عن تجديد عقد نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور.
وقالت الصحيفة في تقرير اليوم الأحد: "فينيسيوس جونيور هو الملك في ريال مدريد، وسيُعلن عن تجديد عقده، الذي تم العام الماضي، في الأيام المقبلة".
وأشارت الصحيفة إلى دور المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في تطور فينيسيوس، وكتبت: "آمن أنشيلوتي بفينيسيوس منذ اليوم الأول، لقد رفع من احترام فينيسيوس لنفسه والآن سيمنح دور النجم الأول للاعب البرازيلي موسم 2023/2024".
وبحسب "ماركا"، فإنه مع رحيل كريم بنزيما، إلى الاتحاد السعودي، يعمل ريال مدريد على تعزيز خط الهجوم والهدف الحالي هو ضم كيليان مبابي.
وذكرت الصحيفة أن "كل ما يمكن أن يقال عن مبابي يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية لكن ريال مدريد يريد أن يكون فينيسيوس هو المرجعية الهجومية للفريق".
وختمت الصحيفة تقريرها بالقول: "ما يتوقعه ريال مدريد هو أنه في الموسم المقبل سيكون فينيسيوس القائد الهجومي للفريق، ويثق باللاعب بشكل كامل".
وانضم فينيسيوس، البالغ من العمر 22 عاما، لريال مدريد في 2018 من فلامنغو، مقابل 45 مليون يورو.
وتطور فينيسيوس بشكل لافت في الموسمين الماضيين، فقد سجل 23 هدفا وصنع 21 في 55 مباراة في الموسم المنقضي، في حين سجل 22 هدفا وصنع 20 في 52 مباراة موسم 2021/2022.
وبالمجمل لعب فينيسيوس 225 مباراة مع ريال مدريد، سجل فيها 59 هدفا وصنع 64.