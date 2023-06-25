تقرير: ريال مدريد سيعلن تجديد عقد فينيسيوس جونيور خلال أيام

كشفت صحيفة "ماركا" أن ريال مدريد سيعلن قريبا عن تجديد عقد نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وقالت الصحيفة في تقرير اليوم الأحد: "فينيسيوس جونيور هو الملك في ريال مدريد، وسيُعلن عن تجديد عقده، الذي تم العام الماضي، في الأيام المقبلة".

وأشارت الصحيفة إلى دور المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في تطور فينيسيوس، وكتبت: "آمن أنشيلوتي بفينيسيوس منذ اليوم الأول، لقد رفع من احترام فينيسيوس لنفسه والآن سيمنح دور النجم الأول للاعب البرازيلي موسم 2023/2024".