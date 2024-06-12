تريزيغيه يحسم الجدل بشأن أزمة تغيير صلاح في مواجهة غينيا بيساو

حسم محمود حسن "تريزيغيه"، نجم منتخب مصر وطرابزون سبور التركي، الجدل بشأن ما أثير حول رفض زميله محمد صلاح، نجم ليفربول، التغيير في مواجهة منتخب مصر أمام غينيا بيساو.

وكان منتخب مصر تعادل مع غينيا بيساو، 1-1، في المباراة التي أقيمت بينهما، يوم الإثنين، بالجولة الرابعة من عمر مرحلة المجموعات من تصفيات كأس العالم 2026.

وأشارت تقارير عقب نهاية المباراة إلى أن محمد صلاح رفض التغيير والخروج من أرضية الملعب.

وقال تريزيغيه خلال تصريحات عبر قناة "mbc مصر 2": "محمد صلاح لم يرفض التبديل أمام غينيا بيساو، حسام حسن سأله فقط عن حالته وكان رد صلاح أنه بحالة جيدة، لكنه لم يرفض التبديل مثلما يتداول".

وأضاف: "صلاح قائد خارج الملعب وداخله وكل اللاعبين تستفيد منه، يحب بلده جدًا ويريد تحقيق شيء لمنتخب مصر، يقول ذلك في المحاضرات أنه حقق كل شيء ما عدا كأس أمم أفريقيا".