تريزيغيه يحسم الجدل بشأن أزمة تغيير صلاح في مواجهة غينيا بيساو
حسم محمود حسن "تريزيغيه"، نجم منتخب مصر وطرابزون سبور التركي، الجدل بشأن ما أثير حول رفض زميله محمد صلاح، نجم ليفربول، التغيير في مواجهة منتخب مصر أمام غينيا بيساو.
وكان منتخب مصر تعادل مع غينيا بيساو، 1-1، في المباراة التي أقيمت بينهما، يوم الإثنين، بالجولة الرابعة من عمر مرحلة المجموعات من تصفيات كأس العالم 2026.
وأشارت تقارير عقب نهاية المباراة إلى أن محمد صلاح رفض التغيير والخروج من أرضية الملعب.
وقال تريزيغيه خلال تصريحات عبر قناة "mbc مصر 2": "محمد صلاح لم يرفض التبديل أمام غينيا بيساو، حسام حسن سأله فقط عن حالته وكان رد صلاح أنه بحالة جيدة، لكنه لم يرفض التبديل مثلما يتداول".
وأضاف: "صلاح قائد خارج الملعب وداخله وكل اللاعبين تستفيد منه، يحب بلده جدًا ويريد تحقيق شيء لمنتخب مصر، يقول ذلك في المحاضرات أنه حقق كل شيء ما عدا كأس أمم أفريقيا".
وتابع: "حسام حسن قال لنا بين الشوطين في مباراة غينيا بيساو لن نخرج من هنا إلا ونحن فائزين ولذلك غير من طريقة اللعب في الشوط الثاني".
وأردف: "مباراة غينيا بيساو كانت صعبة جدًا، والذي يجلس في التكييف ويشاهد المباراة ويحلل غير المتواجد في الملعب، لا أحب الأعذار ولكن أرضية الملعب ليست أرضية لكرة قدم".
واستطرد: "استطعنا أن نحقق الذي نريده من المباراة والنتائج ساعدتنا وهذه التصفيات مثل الدوري، لا تتنظروا كرة قدم في ملاعب مثل تلك".
وتحدث تريزيجيه عن إصابة محمد صلاح في كأس أمم أفريقيا الأخيرة بكوت ديفوار ومغادرته المنتخب، موضحا: "الإصابة كانت قوية وكنا نعتقد أنها إصابة بسيطة، هو كان غير قادر على استكمال البطولة ورحيله كان خسارة كبيرة".
وأوضح: "أُصبت بفيروس من الأكل وسقطت وأنا أصلي الفجر، وعمر مرموش أيضًا تعرض للإصابة قبل مباراة الكونغو، إذا كنا في حالة جيدة ولم تكن هناك إصابات كنا سنعود بالبطولة".
وأكمل: "أي شخص يتمنى خسارة منتخب مصر لديه مشكلة كبيرة في حياته، على الورق هذه أسهل تصفيات ولكن في الملعب شيء آخر، أصبح لا يوجد منتخب سهل في قارة أفريقيا".
وشدد: "ساديو ماني، لاعب منتخب السنغال، بعد المباراة النهائية في كأس أمم أفريقيا 2021، قال لي نحن أول مرة نفوز بالبطولة، بينما أنتم تمتلكون سبعة بطولات".
وأتم: "المباريات الخارجية بشكل عام تلعب في ظروف صعبة، وتصفيات كأس العالم مثل مباريات الدوري الأهم تحقيق الثلاث نقاط".
وتعادل منتخب مصر مع غينيا بيساو بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الرابعة من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في أمريكا.
وحقق منتخب مصر التعادل بعدما فاز في 3 مباريات متتالية في التصفيات على كل من جيبوتي وسيراليون وبوركينا فاسو.
منتخب مصر رفع رصيده إلى النقطة 10 في صدارة المجموعة الأولى، ووصل منتخب غينيا بيساو إلى النقطة 6 في المركز الثاني، بفارق 4 نقاط عن الفراعنة.