رد رسمي حول مفاوضات الأهلي المصري مع أسامة فيصل

ارتبط اسم اللاعب أسامة فيصل، مهاجم البنك الأهلي ومنتخب مصر، بالرحيل إلى الأهلي المصري في الموسم الجديد.

ولفت فيصل صاحب الـ 24 عاماً الأنظار في الموسم الماضي بعد احتلاله وصافة هدافي الدوري المصري برصيد 12 هدفاً.

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ولعب أسامة فيصل من قبل مع نادي الزمالك قبل رحيله للبنك الأهلي، وارتبط اسمه بالانتقال إلى الأهلي وبيراميدز.

وقال أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" إن إدارة ناديه لم تتلق أي عروض لبيع اللاعب إلى الأهلي.

وأوضح أن الأهلي لم يتحدث نهائياً بشأن ضم أسامة فيصل بشكل رسمي أو شفهي.

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وأكد أنه تلقى اتصالات عن طريق وكيل اللاعب يطلب خلالها تحديد سعر اللاعب والمقابل المطلوب للاستغناء عن خدماته موضحاً أن الوكيل أبلغه باهتمام الأهلي، ولكن لم تصل عروض رسمية.

وأتم قائلاً:" استمرار أسامة فيصل مع البنك الأهلي ضروري هذا الموسم لتحقيق اهداف الفريق والمنافسة على المربع الذهبي والمشاركة في البطولات القارية".

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ويرغب الأهلي في تدعيم خط هجومه في ظل احتمالات رحيل اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي إلى كولومبوس كرو الأمريكي.