هوية الأهلي تضيع.. غضب عارم من سيد عبد الحفيظ بعد الخسارة من بيراميدز (فيديو)

أظهر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي المصري، غضبا عارما بعد خسارة الفريق أمام بيراميدز، في المواجهة التي جمعت بينهما، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الدوري المحلي.

وذكرت تقارير أن إدارة الأهلي تتجه لإقالة المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو بعد انطلاقة سيئة لموسم الدوري المصري، شهدت الخسارة 2-0 أمام بيراميدز.

واكتفى الأهلي حامل اللقب بفوز وحيد في أول 4 جولات بالدوري المصري، مقابل هزيمة وتعادلين، ليصبح في المركز 12 حالياً.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مجلس إدارة الأهلي سيعقد اجتماعاً طارئاً خلال ساعات، وسط توقعات بإقالة ريبيرو بعد نحو 3 أشهر فقط من تعيينه.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية: "شاهدنا واحدة من أسوأ بدايات الأهلي في التاريخ، والمشكلة ليست في الخسارة، بل في غياب الفهم والخطة وردة الفعل والشخصية، رغم توفر الإمكانيات، توجد علامات استفهام كثيرة، لكن يجب أن نختار مدربا بحجم اللاعبين؛ لأن الأهلي يستحق الأفضل دائماً".

وأضاف: "لاعبو الأهلي كانوا دائما رجالا، وليس شرطا أن يكونوا الأفضل كرويا، لكن كان هناك تضحية وقتال، أنا أريد هذه النوعية من اللاعبين، ولا نريد أن نسمع كل يوم عن لاعب يريد تعديل عقده والمساواة مع الآخر، فمن يريد أن يرحل فليرحل، نريد أن نرى اللاعبين "رجالة" في الملعب، لكن ما يحدث سيجعل هوية الفريق تضيع".

وواصل موجها انتقادا للمدرب ريبيرو: "أنا أختار مدربا لأمرين، إما السيرة الذاتية قوية جدا فنصبر عليه، أو أكون مقتنعا به وأقبل التحدي، لكن أنا أريد مسؤولا يقول أنا مقتنع بهذا الرجل، لكن بعد 4 مباريات أجمع 5 نقاط بهذا الأداء؟.. هذا شيء صعب وغير ممكن".

وأردف: "حتى الآن لا يوجد ريبيرو أصلًا، حتى التغييرات غير مقنعة. هو لا يعرف إمكانيات اللاعبين، حتى أنزل أحمد رضا مكان محمود حسن (تريزيغيه) وهو محتاج أن يكسب، ويبدل مركزا بمركز.. 7 مباريات تكسب مباراة واحدة!".

وشدد: "الأهلي دعم خط الدفاع بجانب الهجوم، بإمكان الأهلي تقديم كرة أفضل من ذلك كثيرا، فأي أحد يعرف أصول الكرة ويعرف إمكانيات اللاعبين المفترض أن يظهر الأداء بأفضل مما نراه. بعيدا عن كل ذلك أنا ما يهمني شخصية الأهلي، ردة الفعل غير موجودة، أنا لم أر فرصة في مباراة الأمس".