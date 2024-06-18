موقف مبابي من مباراة فرنسا وهولندا في يورو 2024
استقر الجهاز الفني لمنتخب فرنسا بقيادة ديدييه ديشان على استبعاد كيليان مبابي من مباراة فرنسا المقبلة ضد هولندا في ثاني مواجهات المنتخب ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، بعد إصابته القوية التي تعرض لها، مساء الاثنين.
وأصيب كيليان مبابي بكسر في الأنف بعد اصطدامه بالكتف اليسرى للمدافع النمساوي كيفن دانسو خلال المباراة التي انتهت بفوز فرنسا بهدف مساء الاثنين في دوسلدورف.
ونقلت صحيفة "ليكيب" عن رئيس الاتحاد الفرنسي، أن كيليان لم يعد بحاجة إلى التدخل الجراحي، بعد إصابته بكسر في الأنف.
ولكن قناة " كانال +" الفرنسية، أوضحت أن "مبابي لن يتواجد ضد هولندا، وبعد ذلك سيرتدي قناعًا لِما تبقى من مباريات البطولة، والعامل الأساس لعودته أمام بولندا في المواجهة الثالثة بالمجموعة، هو التئام جرحه والنتائج الرياضية للمنتخب".
وأمس قال الاتحاد الفرنسي في بيان: "أصيب كيليان مبابي بكسر في الأنف خلال الشوط الثاني من مباراة النمسا وفرنسا أمس الاثنين في دوسلدورف.
"خضع قائد الفريق الفرنسي في البداية للعلاج بواسطة الطاقم الطبي والطبيب فرانك لو جال الذي شخص إصابته بكسر في الأنف. وتم تأكيد التشخيص عقب الفحوصات بالأشعة في مستشفى دوسلدورف".
وأضاف الاتحاد: "مبابي عاد لمقر معسكر المنتخب الفرنسي، وسيخضع للعلاج خلال الأيام المقبلة دون أن يخضع لجراحة على الفور".
وتواجه فرنسا هولندا يوم الجمعة المقبل، وهناك شك الآن في مشاركة مبابي بالمباراة في ضربة قوية لوصيفة بطل كأس العالم 2022.
وأشار الاتحاد الفرنسي: "سيتم صنع قناع للسماح للاعب رقم 10 في المنتخب الفرنسي لاستئناف البطولة بعد فترة مخصصة للعلاج".