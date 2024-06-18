موقف مبابي من مباراة فرنسا وهولندا في يورو 2024

استقر الجهاز الفني لمنتخب فرنسا بقيادة ديدييه ديشان على استبعاد كيليان مبابي من مباراة فرنسا المقبلة ضد هولندا في ثاني مواجهات المنتخب ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، بعد إصابته القوية التي تعرض لها، مساء الاثنين.

وأصيب كيليان مبابي بكسر في الأنف بعد اصطدامه بالكتف اليسرى للمدافع النمساوي كيفن دانسو خلال المباراة التي انتهت بفوز فرنسا بهدف مساء الاثنين في دوسلدورف.

ونقلت صحيفة "ليكيب" عن رئيس الاتحاد الفرنسي، أن كيليان لم يعد بحاجة إلى التدخل الجراحي، بعد إصابته بكسر في الأنف.

ولكن قناة " كانال +" الفرنسية، أوضحت أن "مبابي لن يتواجد ضد هولندا، وبعد ذلك سيرتدي قناعًا لِما تبقى من مباريات البطولة، والعامل الأساس لعودته أمام بولندا في المواجهة الثالثة بالمجموعة، هو التئام جرحه والنتائج الرياضية للمنتخب".