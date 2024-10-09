في غياب مبابي.. الكشف عن قائد منتخب فرنسا

قال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إن لاعب الوسط أوريلين تشواميني سيقود المنتخب الوطني في مباراته بدوري الأمم الأوروبية أمام إسرائيل، غداً الخميس، في غياب كيليان مبابي.

ويغيب زميله في فريق ريال مدريد مبابي، القائد المعتاد للمنتخب الفرنسي، عن مباراتي دوري الأمم الأوروبية أمام إسرائيل وبلجيكا.

وكان تشواميني أحد المرشحين لارتداء شارة القيادة مع الظهير غول كوندي وحارس المرمى مايك مينيان.

وواجه مبابي، الذي انضم إلى ريال مدريد في صفقة انتقال مجاني قادماً من باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية، انتقادات في فرنسا لغيابه عن المباراتين في بودابست وبروكسل رغم مشاركته مع النادي الإسباني.

وبعد إسرائيل ستواجه فرنسا، التي تحتل المركز الثاني في مجموعتها، منتخب بلجيكا يوم الاثنين.

وقرر مبابي البقاء في ريال مدريد لاستكمال علاجه من إصابة في الفخذ.

كما يغيب نغولو كانتي، قائد الفريق في المباراة الأخيرة ضد بلجيكا، بسبب الإصابة.

وبذلك سيصبح تشواميني القائد رقم 132 في تاريخ المنتخب الفرنسي.