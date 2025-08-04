6 تصرفات كارثية.. كيف "فجر" محمد صلاح غضب متابعيه؟

فجر محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، غضب متابعيه ببعض التصرفات المثيرة للجدل والتي تبدو كارثية في وجهة نظر الكثيرين.

ولا يختلف اثنان على كون محمد صلاح هو أحد أبرز المواهب العالمية في المواسم الأخيرة بعدما حفر اسمه بقدراته وأهدافه وتألقه ضمن أساطير الدوري الإنجليزي وفريقه ليفربول.

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ويستعرض "إرم نيوز" بعض التصرفات الكارثية التي أثارت جدلاً حول محمد صلاح:

زيارة المعبد البوذي

فجر صلاح جدلاً واسعاً في الفترة الأيام الماضية بعد ظهوره مع زملائه بفريق ليفربول في زيارة لمعبد بوذي في العاصمة اليابانية طوكيو على هامش جولة الريدز في شرق آسيا.

وشارك صلاح في زيارة معبد "إيكوين" وهو ما جعله في مواجهة غضب كبير من متابعيه ومشجعيه في مصر والوطن العربي.

اللافت أن صلاح رفض الصمت وأصر على استفزاز مشاعر الجماهير بتغريدة نشرها عبر حسابه بموقع إكس أشاد خلالها بهذه الزيارة ووصفها بالملهمة.

وداع لويس دياز

عناد صلاح يبدو أسلوبه المعتاد ولا يهتم كثيراً بالتوجه العام أو الرأي السائد بين الجماهير تجاه تصرفاته.

الأمر لا يتعلق بجماهير صلاح في مصر والوطن العربي، بل يمتد إلى جماهير ليفربول أيضاً فاللاعب المصري الذي يحظى بمكانة خاصة لدى مشجعي الريدز خرج برسالة لتوديع زميله لويس دياز نجم منتخب كولومبيا بعد رحيله عن آنفيلد إلى بايرن ميونخ الألماني.

صلاح كال المديح لزميله السابق في الوقت الذي تستشيط جماهير ليفربول غضباً من تصرف دياز بالظهور في حفل ترفيهي في نفس وقت جنازة زميله الراحل البرتغالي ديوغو جوتا خلال الأسابيع الماضية.

رسالة أرنولد

نفس الموقف أقدم عليه صلاح بعدما وجه رسالة إلى زميله الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن رغم رفضه تجديد عقده مع الفريق.

صلاح رفض تجاهل توديع زميله رغم غضب الجماهير، ونشر رسالة مؤثرة عبر حسابه بموقع إكس وهو ما أصاب جماهير الريدز بصدمة كبيرة من موقف نجم الفريق.

معسكر منتخب مصر

في مطلع عام 2024، فوجئ مشجعو منتخب مصر بمغادرة صلاح قائد الفراعنة المعسكر في كوت ديفوار أثناء بطولة كأس الأمم الأفريقية بداعي الإصابة.

وتعرض وقتها صلاح لانتقادات واسعة بعد أن تعرض لإصابة أمام غانا في الجولة الثانية لدور المجموعات وتمسك بالسفر لإنجلترا بالتنسيق مع ناديه ليفربول للعلاج.

اللافت أن صلاح تجاهل غضب المشجعين وخرج بتغريدة قال خلالها:" سأظل أحبك مهما حاولوا إجباري على عكس ذلك" وهو ما زاد الانقسام ضد موقفه.

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نعي الملكة إليزابيث

تفاعل صلاح في سبتمبر 2022 مع وفاة الملكة البريطانية إليزابيث الثانية بنشر تغريدة نعى خلالها الملكة الراحلة.

وفتحت هذه التغريدة انتقادات كبيرة في وجه صلاح خاصة في ظل الاحتلال البريطاني لمصر على مدار سنوات طويلة.

أزمة وردة

وبالطبع، وجد صلاح نفسه في مواجهة غضب عارم بعد مساندته لزميله السابق عمرو وردة في صفوف منتخب مصر أثناء بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 والتي أقيمت في أرض الفراعنة.

وواجه عمرو وردة اتهامات بالتحرش الجنسي بإحدى عارضات الأزياء، ولكن صلاح رفض فكرة إبعاد اللاعب من المعسكر وتمسك مع باقي زملائه باستمرار اللاعب وهو ما جعل صلاح في مواجهة أزمة جماهيرية واسعة وخاصة مع خروج الفراعنة المبكر من دور الستة عشر على يد جنوب أفريقيا.