بعد صداقة استمرت 10 سنوات.. شقيقة نيمار تتزوج

قرّر غابيغول، نجم فريق كروزيرو البرازيلي، وضع حدّ للشائعات حول حياته العاطفية بشأن علاقته برافائيلا سانتوس، صديقته وشقيقة نيمار، نجم سانتوس؛ حيث أهدى لها الفوز الذي حققه على منافسه جوفينتودي في الدوري، خاصة بعدما سجل هدفين.

وقام غابيغول بنشر صورة له عبر حسابه على "إنستغرام"، مُهديًا بها الفوز إلى رافائيلا سانتوس؛ حيث شكّل قلبًا لها بيديه.

من جانبها، لم تتجاهل رافائيلا هذه اللفتة، بل شاركت الصورة عبر حسابها وكتبت: "نحن" مرفقة بإيموجي قلب؛ هذا التبادل العاطفي بين الثنائي وضع حدًا للشائعات التي راجت مؤخرًا حول انفصالهما مجددًا، خاصة بعدما لاحظ بعض المتابعين أن غابيغول حذف صورهما المشتركة من حسابه على إنستغرام.

ونشرت وسائل إعلام متخصصة سابقًا أخبارًا عن احتمال وقوع انفصال جديد بين غابيغول ورافائيلا، وهو أحد عدة انفصالات حدثت خلال علاقتهما التي امتدت لعقدٍ من الزمن. ومع ذلك، فإن لفتة غابيغول في أرض الملعب وتفاعلهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي بددت كل الشكوك حول علاقتهما، التي كانت قد عادت بهدوء في نهاية العام الماضي.

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وبدأت أولى المقابلات بين الاثنين عندما كان المهاجم لا يزال يلعب في صفوف سانتوس العام 2015، لكنهما لم يعلنا عن علاقتهما إلا في العام 2017، بعد انتهاء علاقة رافائيلا، شقيقة نيمار، بلاعب الوسط لوكاس ليما. وجاءت المحاولة الجدية الثانية في بداية مسيرة غابيغول مع فلامنغو العام 2019، حيث كانا معًا خلال الجزء الأكبر من حملة التتويج بلقبي كأس ليبرتادوريس والدوري البرازيلي في ذلك الموسم. ومع ذلك، انفصل الثنائي في مطلع العام 2020.

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في يوليو 2020، عادت الشائعات حول المصالحة بينهما، حيث ظهر غابي ورافائيلا معًا في بعض المناسبات، وحاولا الحفاظ على العلاقة بعيدًا عن الأضواء، لكنهما قررا الإعلان عنها مجددًا في العام 2022. وفي العام الماضي، ساعدت ديوفانا باربوسا، شقيقة اللاعب، في إعادة لمّ الشمل بينهما سرًا - وهي عودة لم تدم طويلًا أيضًا.

وازدادت شائعات الأزمة بين الطرفين خلال عيد ميلاد رافائيلا سانتوس، وذلك بسبب عدم حضور غابيغول للاحتفال، رغم أنه لم يكن مرتبطًا بأي التزام مع نادي كروزيرو في تلك الفترة. كما أن الثنائي، اللذَين كانا يظهران معًا باستمرار على وسائل التواصل الاجتماعي ويتفاعلان بشكل ملحوظ، توقّفا أيضًا عن تبادل التفاعلات؛ ما زاد من التكهنات حول وجود خلاف بينهما.

ولكن وفقًا لآخر التقارير، فإنه بعد علاقة دامت عشر سنوات تخللتها فترات من الانفصال والعودة، اتخذ غابيغول ورافائيلا سانتوس خطوة مهمة في مسيرتهما العاطفية، حيث انتقل اللاعب والمُؤثرة للعيش سويًا في قصر نجم نادي كروزيرو في مدينة بيلو هوريزونتي، كما تم استئناف خطط الزواج بينهما.

من هي رافائيلا سانتوس؟

ورافائيلا هي الأخت الصغرى لنيمار، وُلدت في 11 مارس 1996، وعلى الرغم من أن أخاها هو أحد أكثر المشاهير في العالم، فإنها كسبت شهرتها باعتبارها رمزًا للأناقة، مع مسيرة في مهنة عارضة الأزياء، اكتسبت على إثرها أكثر من مليون متابع على تطبيق إنستغرام.

ساهمت رافائيلا كثيرًا في مؤسسة نيمار الخيرية، التي أنشأها في العام 2014، والتي تركز على مساعدة الأطفال المحرومين الذين يعيشون في برايا غراندي، ساو باولو، بالقرب من مكان نشأة الشقيقين.

ورافائيلا معروفة في وسائل الإعلام بأنها صاحبة "اللعنة" التي تصيب شقيقها كل عام عندما يحضر عيد ميلادها الضخم الذي تقيمه؛ إذ يُصاب بعدها مباشرة ويبتعد عن ناديه أو منتخب البرازيل.

ويقول كثيرون إن نيمار يتعرض للإصابة عمدًا في هذا التوقيت من أجل قضاء بعض الأيام رفقة شقيقته.