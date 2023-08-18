رسميًا: الهلال يتعاقد مع المغربي ياسين بونو
أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الخميس، تعاقده مع الحارس المغربي ياسين بونو قادمًا من إشبيلية.
ونشر "الهلال" فيديو عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقًا باسم "تويتر"، وكتب عليه: "ديما هلال.. ديما أزرق"، مع فيديو للحارس بونو بقميص الفريق.
ولم يكشف النادي عن التفاصيل المالية، لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أن الصفقة كلفت الهلال نحو 20 مليون يورو (22.84 مليون دولار).
وكان بونو (32 عامًا) ضمن تشكيلة المغرب التي تأهلت إلى المربع الذهبي لكأس العالم 2022.
وكانت وسائل إعلام إسبانية ذكرت أن الحارس المغربي لم يعد إلى إشبيلية عقب خسارة كأس السوبر الأوروبية أمام مانشستر سيتي، أمس الأربعاء، ليسافر من اليونان إلى السعودية.
وأوضحت صحيفة ماركا أن "بونو" لم يعد على متن طائرة فريق إشبيلية إلى المدينة الأندلسية لإجراء الفحص الطبي، وتوقيع العقد مع الهلال، والذي يتضمن حصوله على راتب بقيمة 12 مليون يورو سنويًا.
وشارك "بونو" مع بطل الدوري الأوروبي في مباراة السوبر التي انتهت بالتعادل 1-1 في أثينا قبل أن يتفوق سيتي بركلات الترجيح.
وقضى "بونو" 4 مواسم في إشبيلية، وقاده إلى الفوز بالدوري الأوروبي مرتين، والتأهل لدوري الأبطال 4 مرات متتالية، كما لعب دورًا بارزًا في إنجاز المغرب التاريخي بالتأهل للدور قبل النهائي بكأس العالم 2022 في قطر.
ويواصل الهلال تدعيم صفوفه بعد ضم النجم البرازيلي نيمار، بجانب مواطنه مالكوم، وثنائي الوسط سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، وروبن نيفيز، والمدافع كاليدو كوليبالي.