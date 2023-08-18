رسميًا: الهلال يتعاقد مع المغربي ياسين بونو

وكان بونو (32 عامًا) ضمن تشكيلة المغرب التي تأهلت إلى المربع الذهبي لكأس العالم 2022.

وكانت وسائل إعلام إسبانية ذكرت أن الحارس المغربي لم يعد إلى إشبيلية عقب خسارة كأس السوبر الأوروبية أمام مانشستر سيتي، أمس الأربعاء، ليسافر من اليونان إلى السعودية.

وأوضحت صحيفة ماركا أن "بونو" لم يعد على متن طائرة فريق إشبيلية إلى المدينة الأندلسية لإجراء الفحص الطبي، وتوقيع العقد مع الهلال، والذي يتضمن حصوله على راتب بقيمة 12 مليون يورو سنويًا.