فترة طويلة.. ما العقوبة التي تنتظر فراس البريكان إذا كسب الفتح قضيته؟

يواجه فراس البريكان، نجم الأهلي والمنتخب السعودي، عقوبة كبيرة إثر الشكوى التي تقدم بها ناديه السابق الفتح.

وكان الفتح تقدم بشكوى إلى مركز التحكيم الرياضي ضد الأهلي، معتبرا أن إدارة الأخيرة تفاوضت مع البريكان في غير الفترة القانونية قبل التعاقد معه في صيف 2023.

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وكان البريكان انضم إلى "الراقي" عام 2023 بعد قيامه بسداد قيمة فسخ عقده مع الفتح.

ووفقا للتقارير الأخيرة، فإن الفتح رفع شكوى رسمية ضد الأهلي إلى مركز التحكيم الرياضي، بسبب توقيع الأخير مع فراس البريكان، مستندا إلى لائحة اللاعبين المحترفين.

وأشارت التقارير إلى أن الفتح يستند في شكواه على اللائحة التي تنص على أنه "لا يجوز لأي ناد الدخول في مفاوضات مع لاعب محترف لدخول عقد جديد إلا خلال الأشهر الستة الأخيرة من عقده، وبعد الحصول على موافقة كتابية من ناديه الحالي".

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وأوضحت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن قرار مركز التحكيم الرياضي في هذه الشكوى سيصدر خلال أيام، وأن الأقرب هو تأييد موقف الفتح ضد الأهلي ولاعبه.

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وفي هذه الحالة، سيتعرض البريكان لعقوبات قد تشمل غرامة مالية قد تصل إلى 300 ألف ريال سعودي وإيقافا لا يزيد على 6 أشهر، رغم أن اللاعب قد قام بدفع الشرط الجزائي لعقده مع الفتح في سبيل الانتقال للأهلي.

وبحسب التقرير أيضا فإن إيقاف البريكان، حال صدور قرار ضده، سيؤثر على موقفه من المشاركة مع المنتخب السعودي في الملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم خلال العطلة الدولية المُقبلة.