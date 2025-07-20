ماني باكياو يسقط أمام باريوس في نزال العودة من الاعتزال (فيديو)

فشل أسطورة الملاكمة الفلبيني، ماني باكياو، في تحقيق الفوز في عودته إلى الحلبة بعد غياب دام أربع سنوات، حيث اكتفى بالتعادل في نزال من 12 جولة أمام ماريو باريوس، الذي أُقيم في قاعة MGM Grand في لاس فيغاس، صباح الأحد.

ولم يكتفِ باكياو بعدم تحقيق الفوز، بل فشل أيضًا في انتزاع حزام الوزن المتوسط من مجلس الملاكمة العالمي من باريوس، الملاكم الأمريكي من أصول مكسيكية، ولم يستسلم باكياو، على الرغم من تقدمه في السن (46 عامًا)، حيث أعرب عن رغبته في خوض نزال إعادة لتبديد شكوكه.

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وقال باكياو، عقب النزال: "لقد حاولت كثيرًا مهاجمته، لكن ماريو صلب جدًا. كانت نيتي إنهاء النزال مبكرًا، لكنني فشلت. لقد كان قادرًا على الهجوم والدفاع بشكل جيد".

واحتفظ باريوس بحزامه رغم هيمنة باكياو عليه لعدة جولات بعدما أظهر روحا قتالية كبيرة بالنسبة لملاكم مخضرم واجه منافسا أصغر منه بـ16 عاما وفي أوج مسيرته.

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منح أحد الحكام الأفضلية لباريوس بنتيجة 115-113، بينما منح الحكمان الآخران التعادل 114-114. وقد أثارت النتيجة صافرات الاستهجان من الجماهير التي احتشدت في القاعة وهتفت للملاكم باكياو خلال نزال مثير بين الطرفين.

وفاجأ باكياو عالم الملاكمة في مايو عندما أعلن أنه يخطط للعودة عن اعتزال دام لأربعة أعوام من أجل مقارعة باريوس، مستغلا قاعدة المجلس العالمي للملاكمة التي تسمح للأبطال السابقين بطلب نزال على اللقب فورا عند العودة من الاعتزال.

بدا وكأن باكياو في نزاله الـ73 على وشك كتابة فصل جديد غير متوقع في مسيرته الاحترافية التي استمرت 30 عاما، حيث استخدم كل ما لديه من خبرة لإحباط باريوس.

غير أن باريوس استجمع قواه في الجولات الثلاث الأخيرة وفاز بها جميعا، ما مكنه من الاحتفاظ بلقبه.

وكان آخر نزال خاضه باكياو في العام 2021 عندما خسر أمام الملاكم الكوبي يوردينيس أوغاس، وقد تم إدراجه في قاعة مشاهير الملاكمة الدولية الشهر الماضي.