سبب عدم احتساب ضربة جزاء تشيلسي المثيرة للجدل أمام ويستهام (فيديو)
كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز سبب عدم حصول تشيلسي على ضربة جزاء أمام ويستهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت.
وبحسب الرابطة، فإنه لم يتم احتساب ضربة جزاء لتشيلسي لأن يد توماس سوتشيك "أنقذته من السقوط".
وتصدى سوتشيك بيده داخل منطقة الجزاء لمحاولة من كونور غالاغر في الدقيقة 89 من التعادل 1/1 على ملعب ستامفورد بريدج، ما أدى إلى مطالبة العديد من لاعبي تشيلسي الحكم كريغ باوسون باحتساب ركلة جزاء.
ورفض باوسون هذه المحاولات بينما كان فحص تقنية حكم الفيديو المساعد قصيرًا، واتفق مع قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء، ما أثار حيرة العديد من المشجعين، ولكن تم الكشف عن السبب الآن.
وقالت لجنة الحكام في الاتحاد الإنجليزي عبر صحيفة "ديلي ميل" إن "اليد هي التي منعت سقوط" سوتشيك باعتبارها السبب في لمسه للكرة.
وبدا الأمر وكأنها ركلة جزاء مؤكدة لتشيلسي، الذي يملك الآن ركلة واحدة فقط في آخر ست رحلات على ملعب ويستهام، حيث شعر اللاعبون والمشجعون بالحيرة من عدم احتساب ركلة الجزاء كما تساءل العديد من النقاد عن سبب اتخاذ القرار.
واتفق كل من ريو فرديناند وجيانفرانكو زولا وجو كو، الذين كانوا يعملون كمحللين يغطون المباراة لمحطة "بي. تي. سبورت" على أنه كان ينبغي أن تكون ركلة جزاء.
وقال فرديناند: "أعتقد أنه أنقذ محاولة تشيلسي بشكل أو بآخر. لقد كان إنقاذًا رائعًا. لا توجد مفاجأة من ردة فعل لاعبي تشيلسي، لو كنت مكانهم كنت سأصاب بالجنون. سوتشيك نزل بشكل جيد حقًا على جانبه الأيسر، يا له من تصدٍ. لا أستطيع أن أصدق أنه لم يعط ركلة جزاء إنه أمر لا يصدق، إنه محظوظ".
وأضاف زولا: "من الواضح أن اليد مرتبطة بالجسد. هناك تسديدة على المرمى تم صدها. في رأيي من الواضح أنها ركلة جزاء".
ثم قال كول: "الشيء المهم بالنسبة لي هو المسافة بينه وبين غالاغر. إذا كان بجواره مباشرة على بعد ياردتين، فلا يمكنك المجادلة بأي ركلة جزاء. لكن عندما تكون بعيدًا جدًا، تحصل على جزء من الثانية وهو يعرف ما يفعله. إنها ركلة جزاء".
وقال بيتر والتون، الحكم السابق في الدوري الإنجليزي الممتاز والذي يعمل أيضًا لصالح محطة "بي.تي. سبورت": إن حكم الفيديو المساعد كان يجب أن يطلب من باوسون النظر في الواقعة مرة أخرى.
وأضاف: "القانون واضح، حكم الفيديو المساعد يعتقد بوضوح أن ذراعه في وضع طبيعي وأنه يتجه نحو الأسفل لمنع سقوطه. إذا قمت بتحليلها بالحركة البطيئة، يمكنك أن ترى أن الكرة تتجاوز ركبته ثم ذراعه هناك. بالنسبة لي أعتقد أنه عمل متعمد وأشعر بخيبة أمل لأن حكم الفيديو المساعد لم يمنح الحكم الفرصة للذهاب وإلقاء نظرة ثانية عليها".
وأضاف: "أعتقد أن كرة القدم، كمجتمع، تريد أن تُعطى ركلة جزاء. بصفتي حكمًا سابقًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، أعتقد أن هذا كان القرار الخاطئ".
وقال المدير الفني الإنجليزي غراهام بوتر مدرب تشيلسي إن فريقه لم يكن محظوظا لعدم حصوله على ركلة جزاء، موضحا: "لقد كان إنقاذا جيدا. لم أكن أعرف أن توماس بمقدوره النزول بهذه السهولة وإيقاف الكرة بهذه الصورة".