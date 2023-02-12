سبب عدم احتساب ضربة جزاء تشيلسي المثيرة للجدل أمام ويستهام (فيديو)

وقالت لجنة الحكام في الاتحاد الإنجليزي عبر صحيفة "ديلي ميل" إن "اليد هي التي منعت سقوط" سوتشيك باعتبارها السبب في لمسه للكرة.

وبدا الأمر وكأنها ركلة جزاء مؤكدة لتشيلسي، الذي يملك الآن ركلة واحدة فقط في آخر ست رحلات على ملعب ويستهام، حيث شعر اللاعبون والمشجعون بالحيرة من عدم احتساب ركلة الجزاء كما تساءل العديد من النقاد عن سبب اتخاذ القرار.

واتفق كل من ريو فرديناند وجيانفرانكو زولا وجو كو، الذين كانوا يعملون كمحللين يغطون المباراة لمحطة "بي. تي. سبورت" على أنه كان ينبغي أن تكون ركلة جزاء.

وقال فرديناند: "أعتقد أنه أنقذ محاولة تشيلسي بشكل أو بآخر. لقد كان إنقاذًا رائعًا. لا توجد مفاجأة من ردة فعل لاعبي تشيلسي، لو كنت مكانهم كنت سأصاب بالجنون. سوتشيك نزل بشكل جيد حقًا على جانبه الأيسر، يا له من تصدٍ. لا أستطيع أن أصدق أنه لم يعط ركلة جزاء إنه أمر لا يصدق، إنه محظوظ".