رابطة الأندية تستجيب لأول مطالب الزمالك

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة، اليوم الثلاثاء، مواعيد المباريات المؤجلة المتبقية من الدوري المصري، بالإضافة إلى مواعيد آخر 4 جولات.

وحسب المواعيد المعلنة، فإن الدوري سينتهي يوم 18 أغسطس المقبل، كما تنتهي المؤجلات يوم 11 من الشهر ذاته.

يذكر أن رابطة الأندية لم تعلن عن التوقيتات الرسمية لمباريات الجولة الأخيرة، واكتفت بتحديد يوم المواجهات.

وكان الزمالك طالب بإعلان جدول المؤجلات بترتيب الجولات، وأن يكون هناك حرص على إقامة المباريات في التوقيت نفسه لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.