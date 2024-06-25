رابطة الأندية تستجيب لأول مطالب الزمالك
استجابت رابطة الأندية المصرية لأول المطالب التي تقدمت بها إدارة نادي الزمالك المصري برئاسة حسين لبيب؛ من أجل إكمال مباريات الدوري المصري.
وكانت إدارة الزمالك تقدمت بـ 4 مطالب من أجل إكمال مباريات مسابقة الدوري المحلي، بعد الاعتذار رسميا عن خوض لقاء القمة أمام الأهلي، الذي كان من المقرر أن يقام مساء الثلاثاء، ولكن تم إلغاؤه واعتبار الفريق الأحمر فائزا (2-0).
وأصدر نادي الزمالك بيانا رسميا أوضح فيه صعوبة خوضه للقاء القمة بسبب "ظروف قهرية"، بالإضافة إلى غياب مبدأ تكافؤ الفرص.
وأعلنت رابطة الأندية المحترفة، اليوم الثلاثاء، مواعيد المباريات المؤجلة المتبقية من الدوري المصري، بالإضافة إلى مواعيد آخر 4 جولات.
وحسب المواعيد المعلنة، فإن الدوري سينتهي يوم 18 أغسطس المقبل، كما تنتهي المؤجلات يوم 11 من الشهر ذاته.
يذكر أن رابطة الأندية لم تعلن عن التوقيتات الرسمية لمباريات الجولة الأخيرة، واكتفت بتحديد يوم المواجهات.
وكان الزمالك طالب بإعلان جدول المؤجلات بترتيب الجولات، وأن يكون هناك حرص على إقامة المباريات في التوقيت نفسه لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.