ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يتخطى لوتون تاون

استغل المهاجم الدنماركي هويلوند خطأ دفاعيًا ليمنح يونايتد التقدم بعد 37 ثانية فقط ثم جعل النتيجة 2-صفر قبل مرور 7 دقائق من عمر اللقاء ليضع فريقه في موقف جيد.

لكن لوتون تاون المهدد بالهبوط ردَّ بشكل مثير للإعجاب برأسية كارلتون موريس الشجاعة ليقلص الفارق في الدقيقة 14.

وكانت المفاجأة الوحيدة في المباراة هي عدم وجود المزيد من الأهداف حيث صنع كل فريق فرصًا خطيرة.