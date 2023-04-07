لغياب العدالة: بيراميدز يوقف استثماراته في مصر بعد إسناد مباراته مع الأهلي لحكام مصريين
أعلن نادي بيراميدز إيقاف استثماراته في مصر، والتي تشمل المشاريع الاجتماعية والمدينة الرياضية والاستاد بسبب "غياب مبدأ العدالة"، بعد إسناد مباراته مع الأهلي في نهائي كأس مصر لحكام مصريين.
ويلعب الأهلي ضد بيراميدز يوم 10 أبريل المقبل على استاد القاهرة في نهائي كأس مصر 2022، بطاقم تحكيم مصري.
وقرر مجلس إدارة نادي بيراميدز ومالكوه إيقاف الاستثمارات في مصر، بعد إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم الاستقرار على اختيار طاقم تحكيم مصري، لإدارة مباراة نهائي كأس مصر 2021-2022 بين الأهلي وبيراميدز.
وطلب بيراميدز طاقم تحكيم أجنبي لإدارة النهائي، إلا أن طلبه قوبل بالرفض من جانب اتحاد الكرة المصري.
وأعلن سالم الشامسي مالك نادي بيراميدز، عدة قرارات عاصفة بعد اجتماع مجلس الإدارة الأخير ردا على تعنت اتحاد الكرة ضد النادي ورفض طلبه المشروع باستقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة نهائي كأس مصر، والتي تجمع بيراميدز بالنادي الأهلي يوم الإثنين المقبل، على استاد القاهرة الدولي.
وقرر مالك بيراميدز، في بيان رسمي إيقاف الاستثمارات في نادي بيراميدز ومشاريع النادي الاجتماعي والمدينة الرياضية والاستاد.
وأوضح: "وبناء على البيان السابق بتاريخ 13 يناير 2023، ونظرا لغياب مبدأ تكافؤ الفرص وغياب العدالة قرر مجلس إدارة نادي بيراميدز ومالكوه إيقاف الاستثمارات في نادي بيراميدز ومشاريع النادي الاجتماعي والمدينة الرياضية والاستاد، وعقد جلسة مع نهاية الموسم الجاري للنظر في مستقبل النادي".
وأضاف في بيانه: "اتخذ بيراميدز عدة خطوات بمخاطبة اتحاد الكرة بطلب حكام أجانب لنهائي الكأس مع تحمل كامل تكاليف استقدام الحكام الأجانب على نفقة النادي، وهو ما رفضه الاتحاد بحجة أن الطلب يخالف اللائحة التي تنص على طلب التحكيم الأجنبي قبل موعد اللقاء بـ14 يوما في حين أن لجنة المسابقات لم تحدد موعد النهائي إلا قبلها بعشرة أيام فقط، قبل أن يتراجع الاتحاد عن مبرره ويعلن أن قرار الحكام المصريين للنهائي هو قرار رئيس لجنة الحكام، البرتغالي فيتور بيريرا الذي رفض وجود حكام أجانب في المباراة النهائية، على عكس ما هو متبع في مباريات نهائي كأس مصر ونهائي كأس الرابطة خلال السنوات الماضية".
يذكر أن الزمالك هو حامل لقب كأس مصر، بعد فوزه في نهائي النسخة الماضية على غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي أقيم على ملعب ستاد القاهرة وأداره طاقم تحكيم بولندي.
وسيقام نهائي كأس مصر يوم 10 أبريل الجاري على ملعب إستاد القاهرة الدولي.
الاتحاد المصري لكرة القدم، خاطب الجهات الأمنية لحضور 50 ألف مشجع في المباراة يتم تقسيمهم بين جماهير الفريقين.
وكان الأهلي قد تأهل للنهائي بعد فوزه على حساب سموحة بنتيجة (3-1)، بينما صعد بيراميدز للنهائي على حساب الزمالك بركلات الترجيح (4-3)، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1).