ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز ميلان وتعادل ويوفنتوس (فيديو)

حقق ميلان فوزاً عريضاً على حساب مضيفه أودينيزي بثلاثة أهداف دون رد، مساء السبت، في الجولة الرابعة من عمر الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تقدم كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 39 من عمر المباراة لصالح ميلان، بينما أضاف يوسف فوفانا الهدف الثاني في الدقيقة 46.

وأكمل بوليسيتش الثلاثية بعد أن سجل هدفاً لصالح ميلان في الدقيقة 53 من عمر اللقاء.

في الوقت الذي تعادل يوفنتوس مع مضيفه هيلاس فيرونا بهدف لكل منهما في الجولة ذاتها.

وتقدم يوفنتوس بهدف فرانسيسكو كونسيساو في الدقيقة 19، وتعادل جيفت أوربان من ضربة جزاء لأصحاب الأرض في الدقيقة 44.

وفاز بولونيا في وقت سابق على حساب جنوى بهدفين مقابل هدف في إطار منافسات الجولة ذاتها.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإيطالي حتى الآن:

1. يوفنتوس (10 نقاط)

2. ميلان (9 نقاط)

3. نابولي (9 نقاط)

4. كريمونينزي (7 نقاط)

5. كالياري (7 نقاط)

6. أودينيزي (7 نقاط)

7. روما (6 نقاط)

8. بولونيا (6 نقاط)

9. أتالانتا (5 نقاط)

10. كومو (4 نقاط)

11. تورينو (4 نقاط)

12. إنتر ميلان (3 نقاط)

13. لاتسيو (3 نقاط)

14. ساسولو (3 نقاط)

15. فيرونا (3 نقاط)

16. جنوى (نقطتان)

17. فيورنتينا (نقطتان)

18. بيزا (نقطة واحدة)

19. بارما (نقطة واحدة)

20. ليتشي (نقطة واحدة)