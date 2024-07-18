أوضحت تقارير صحفية مؤخرا أن الهلال السعودي يسعى للحصول على اللاعب البلجيكي يوهان باكايوكو.

ويعد باكايوكو خيارًا جيدًا بالنسبة للهلال في الرواق الأيمن، الذي يفقد فيه مالكوم الكثير من خطوته عندما يتم الدفع به فيه.

ولكن ما هي قصة اهتمام آرسنال به؟ وكيف تفوق على أسطورة ريال مدريد سيرجيو راموس؟ وما هي خصائصه وأرقامه؟ ذلك ما نرصده في التقرير التالي:

خصائص الجناح البلجيكي

هناك قائمة طويلة من الخصائص الإيجابية لدى الجناح الشاب، الذي يعد استمراره في الدوري الهولندي، حتى الآن، محل علامات استفهام كبيرة.

باكايوكو يستطيع الاحتفاظ بالكرة، ولديه نسبة تمريرات صحيحة رائعة، منها تمريرات مفتاحية أمام المرمى.

كذلك هو لاعب مميز للغاية في عملية المراوغة، وفي تسديد الكرات من مسافات بعيدة للغاية، كما أنه جيد في لعب العرضيات.

صحيح أن دوره في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" كان ضئيلًا، لكنه أثبت نفسه بما قدمه من مستويات مع بي إس في آيندهوفن.

بشكل عام وفي جميع الفئات السنية يملك باكايوكو حوالي 51 هدفًا في 160 مباراة مختلفة خاضها مع النادي، هذا بجوار صناعته لـ37 هدفًا، لكن يعيب باكايوكو أنه لاعب متسرع ومن السهل أن يستفزه أي شخص.

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رغبة آرسنال

في الواقع ليس آرسنال فقط هو من أراد أن يضم اللاعب الشاب إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

فهناك الكثير من الفرق الأخرى، على رأسها ليفربول وبرشلونة ولايبزيغ وبروسيا دورتموند، بحسب تقارير عديدة.

هذا منطقي للغاية في ظل المستويات الطيبة التي قدمها اللاعب في الشهور الماضي في صفوف آيندهوفن.

وسيكون الأمر منطقياً أيضًا لو سمعنا في الأيام المقبلة عن وجود أندية أكبر وأشهر تريد الحصول على خدماته.

التفوق على راموس

سبق للنجم البلجيكي أن خاض مواجهات أمام عدة خصوم سيعيد تجربة مواجهتهم قريبًا سواء في المنتخب أو النادي.

لكن ربما واحدة من أهم مواجهاته عبر مسيرته كانت ضد سيرجيو راموس، نجم وأسطورة ريال مدريد السابق.

راموس لعب مواجهتين ضد باكايوكو، تعادل في مباراة بدور مجموعات دوري أبطال أوروبا الأخير، وفاز باكايوكو في الأخرى، ولم يفز راموس ورفاقه في أي مناسبة.

وعلى الرغم من أن الفريق الهولندي سجل ضد إشبيلية في خمس مرات إلا أن باكايوكو لم يسجل أو يصنع ضدهم قط.

الخلاصة

الهلال يتحرك في الاتجاه الصحيح من أجل دعم خط الهجوم الخاص به ودخول الموسم الجديد دون أي نواقص، بل وبمحاولات من أجل حصد الأخضر واليابس.

يملك باكايوكو الكثير من الأشياء التي قد تكون مفيدة للهلال، لكن هل سينجح هناك أم لا؟ هذا أمر يوضحه الزمن فقط حال تم حسم الصفقة.