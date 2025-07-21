أول رد فعل من لامين يامال بعد انضمام راشفورد لبرشلونة (صورة)

أظهر لامين يامال، نجم برشلونة، رد فعل رائعا بعد الأنباء التي أكدت اقتراب ماركوس راشفورد، نجم مانشستر يونايتد، من الانضمام لصفوف البلوغرانا، في الميركاتو الصيفي الحالي.

ووصل راشفورد، مدينة برشلونة الإسبانية، مساء الأحد، تمهيداً لانضمامه الرسمي لصفوف الفريق على سبيل الإعارة لمدة موسم مع خيار الشراء في يونيو 2026 مقابل 30 مليون يورو.

أخبار ذات علاقة 4 عقبات تحطم حلم برشلونة في "رد الصفعة التاريخية" لريال مدريد

ومن المقرر خضوع راشفورد لفحص طبي، اليوم الاثنين، على أن يتم تقديمه للجمهور يوم الثلاثاء ومن ثم السفر مع بعثة برشلونة في جولة آسيا تحضيراً للموسم الجديد.

وسيصبح راشفورد ثاني لاعب ينضم للفريق الأول بعد الحارس خوان غارسيا في يونيو الماضي، بالإضافة إلى السويدي السوري روني باردجي، الذي سيكمل فترة ما قبل الموسم مع الفريق الأول ولكنه مسجل حاليا في الفريق الاحتياطي.

وتفاعل لامين يامال بشكل رائع مع صورة نشرها راشفورد عبر حسابه على منصة "إنستغرام" وهو في طريقه لإسبانيا، حيث وضع إيموجي لشكل "القلب"، في إشارة إلى انتظاره انضمام النجم الإنجليزي للفريق الكتالوني.

وكان راشفورد قال في مقابلة سابقة إنه يرغب باللعب بجانب النجم الشاب لامين يامال، مضيفاً: "لامين يقدم أعلى المستويات بعمر السابعة عشرة، لا أعتقد أننا رأينا شيئاً مماثلاً من قبل".

ولدى سؤاله عما إذا كان يرغب باللعب مع يامال، أجاب راشفورد: "بالطبع أود ذلك. الكل يريد أن يلعب مع الأفضل. آمل ذلك".

أخبار ذات علاقة من يكون ضحية فليك بعد انتقال ماركوس راشفورد إلى برشلونة؟

أخبار ذات علاقة برشلونة يضم ماركوس راشفورد من مانشستر يونايتد

ويمتد عقد راشفورد مع اليونايتد حتى صيف 2028.

وأعار مانشستر يونايتد مهاجم الفريق يناير الماضي إلى أستون فيلا الإنجليزي، وقدم أداء كبيرا تحت قيادة أوناي إيمري.

وشارك راشفورد مع أستون فيلا في 35 مباراة، تمكن من تسجيل 10 أهداف، وصناعة 8 أهداف.