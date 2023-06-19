منع مشجع من حضور المباريات لـ4 سنوات لارتدائه قميصا مسيئا لكارثة هيلسبره
قررت محكمة ويلسدن الابتدائية في لندن اليوم الإثنين منع مشجع من حضور مباريات لكرة القدم لمدة أربع سنوات، لأنه ارتدى قميصا مسيئا لكارثة هيلسبره في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
وأقر المشجع جيمس وايت الذي يبلغ من العمر 33 عاما بارتداء القميص الذي حمل رقم 97 وكتب عليه "ليس كافيا" في ملعب ويمبلي، في إشارة إلى الـ97 مشجعا الذي قتلوا بعد تدافع في مدرج مغلق ازدحم بأعداد تفوق طاقته الاستيعابية في استاد هيلسبره في شيفيلد قبل مباراة في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين ليفربول ونوتينغهام فورست عام 1989.
وارتدى المشجع القميص خلال مباراة مانشستر سيتي وجاره مانشستر يونايتد يوم 3 يونيو حيث فاز السيتي 2/1.
وقال القاضي مارك جابيت: "كانت واحدة من أكبر الإساءات التي توجه لكارثة هيلسبره".
وأضاف أن القميص الذي ارتداه المشجع يحمل "رسالة بغيضة" وأن تصرفاته كان لها آثار مؤلمة على أسر الضحايا.
ورحب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بقرار المحكمة.
وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان: "تصرفات المشجع جيمس وايت تستحق الشجب، تبعث هذه العقوبة رسالة مفادها أنه لن يتم التسامح مع أي إساءة لكارثة هيلسبره أو أي مأساة في كرة القدم".
ومنعت السلطات، الأسبوع الماضي، مشجعا لتوتنهام من حضور مباريات كرة قدم لـ3 سنوات لقيامه بإيماءات تسخر من كارثة استاد هيلسبره خلال مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز في أبريل الماضي.
وقالت النيابة العامة إن كيرون دارلو الذي يبلغ من العمر 25 عاما قام بهذه الإيماءات في مباراة ليفربول أمام توتنهام في آنفيلد في 30 أبريل.
وقال آندرو بيدج المدعي العام المساعد لدائرة ميرسي تشيشير: "اعترف دارلو بأنه قام بإيماءة تجاه جماهير ليفربول وأنها كانت إشارة إلى كارثة هيلسبره".
وأضاف: "اعترف بأن هذا يشير إلى أن المشجعين الذين ليس لديهم تذاكر تسببوا في تلك المأساة وكانوا مسؤولين جزئيا عن الكارثة التي راح ضحيتها عدد كبير من القتلى".
وتابع: "وافق المشجع في المحكمة على أنه كان يقصد أن يرى مشجعو ليفربول هذه الإيماءة وأن يتسبب ذلك في مضايقات لهم.. هذا التصرف ليس مرفوضا فقط من الناحية الأخلاقية بل يعد سلوكا إجراميا".
وتلقى دارلو أمرا قضائيا يمنعه من حضور مباريات كرة القدم والوجود في محيط الملاعب لثلاث سنوات.