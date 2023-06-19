منع مشجع من حضور المباريات لـ4 سنوات لارتدائه قميصا مسيئا لكارثة هيلسبره

وقال القاضي مارك جابيت: "كانت واحدة من أكبر الإساءات التي توجه لكارثة هيلسبره".

وأضاف أن القميص الذي ارتداه المشجع يحمل "رسالة بغيضة" وأن تصرفاته كان لها آثار مؤلمة على أسر الضحايا.

ورحب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بقرار المحكمة.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان: "تصرفات المشجع جيمس وايت تستحق الشجب، تبعث هذه العقوبة رسالة مفادها أنه لن يتم التسامح مع أي إساءة لكارثة هيلسبره أو أي مأساة في كرة القدم".

ومنعت السلطات، الأسبوع الماضي، مشجعا لتوتنهام من حضور مباريات كرة قدم لـ3 سنوات لقيامه بإيماءات تسخر من كارثة استاد هيلسبره خلال مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز في أبريل الماضي.