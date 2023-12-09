تشابي ألونسو يعلق على إمكانية تدريب ريال مدريد

وأضاف: "في السابق كانت لدي احتمالات أخرى، لكنني لم أر ذلك بوضوح، ولهذا السبب لم أرغب في الذهاب إلى أي مكان لم أقتنع فيه، لقد انتهزت هذه الفرصة وأنا سعيد حقًا؛ لأن باير ليفركوزن منحني الفرصة، الآن نحن هنا، ولا أخطط كثيرًا لأكون صادقًا".

وكان ألونسو قد جدد عقده مع باير ليفركوزن حتى يونيو 2026، لكن صحيفة "بيلد" الألمانية قالت إن ألونسو يملك اتفاقًا سريًا مع ليفركوزن يمنح المدرب الإسباني الشاب فرصة مغادرة الفريق وقتما يريد.

وتولى ألونسو تدريب باير ليفركوزن، في أكتوبر 2022، واحتل معه المركز السادس في الدوري الألماني الموسم الماضي.