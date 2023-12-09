تشابي ألونسو يعلق على إمكانية تدريب ريال مدريد
تحدّث تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، عن مستقبله في ظل ارتباطه بتدريب ريال مدريد أو بايرن ميونخ.
ويرتبط ألونسو البالغ من العمر 42 عاما بتولي تدريب ريال مدريد خلفا لكارلو أنشيلوتي أو بايرن ميونخ وخلافة توماس توخيل.
وعن ذلك قال ألونسو في مقابلة مع صحيفة "غارديان": "يعتمد الأمر على ما إذا كنت تريد أن يتم دفعك لاتخاذ قرارات الآخرين، أو إذا كنت تريد اتخاذ قراراتك بنفسك، سأتخذ قراراتي بنفسي عندما أشعر أن هذه هي اللحظة المناسبة لأي شيء".
وأضاف: "في السابق كانت لدي احتمالات أخرى، لكنني لم أر ذلك بوضوح، ولهذا السبب لم أرغب في الذهاب إلى أي مكان لم أقتنع فيه، لقد انتهزت هذه الفرصة وأنا سعيد حقًا؛ لأن باير ليفركوزن منحني الفرصة، الآن نحن هنا، ولا أخطط كثيرًا لأكون صادقًا".
وكان ألونسو قد جدد عقده مع باير ليفركوزن حتى يونيو 2026، لكن صحيفة "بيلد" الألمانية قالت إن ألونسو يملك اتفاقًا سريًا مع ليفركوزن يمنح المدرب الإسباني الشاب فرصة مغادرة الفريق وقتما يريد.
وتولى ألونسو تدريب باير ليفركوزن، في أكتوبر 2022، واحتل معه المركز السادس في الدوري الألماني الموسم الماضي.
وبدأ باير ليفركوزن الموسم الحالي بشكل جيد جدًا مع ألونسو، وحق الفوز 11 مرة، وتعادل مرتين في أول 13 جولة في الدوري الألماني، ويتصدر جدول الترتيب برصيد 35 نقطة بفارق 3 نقاط عن بايرن ميونخ الذي لعب مباريات أقل.
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن ألونسو أدار 58 مباراة لباير ليفركوزن، فاز في 36، وتعادل في 12، وخسر 10، علمًا بأنه سبق أن أدار 98 مباراة لريال سوسيداد فاز في 40، وتعادل في 23، وخسر 35.
ولعب ألونسو لريال مدريد 5 مواسم، ثم انتقل لبايرن ميونخ، ولعب معه 3 مواسم قبل أن يعتزل في 2017.
يشار إلى أن عقد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد ينتهي في يونيو المقبل ويرتبط بتولي تدريب منتخب البرازيل.