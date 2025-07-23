ما حقيقة وفاة هالك هوغان؟

نفى ممثل أسطورة المصارعة العالمية "WWE" "هالك هوغان" الشائعات التي انتشرت أخيرًا حول وفاته، مؤكدًا أنه في حالة صحية مستقرة رغم دخوله المستشفى أخيرًا.

وجاءت تصريحاته لطمأنة جماهيره بعد أيام من التكهنات المثيرة التي أثارها يوتيوبر يُعرف باسم "بوبا ذا لوف سبونج".

كيف بدأت الشائعات؟

أثار اليوتيوبر تيري جين بوليا، المعروف باسم "بوبا ذا لوف سبونج"، الجدل خلال بث مباشر عندما ادعى أن هوغان (71 عامًا) يعاني من مرض خطير وقد لا ينجو.

وسرعان ما انتشرت هذه الإشاعة، ما أثار قلق المعجبين وحيرة متابعي الثقافة الشعبية.

وفقًا لممثل هوغان، فإن المصارع الأسطوري خضع أخيرًا لجراحة روتينية في الرقبة "تكللت بالنجاح"، وأن وضعه الصحي لا يستدعي القلق. وأكد الممثل لقناة "E! News": "إنه يعاني من مشكلات في ظهره منذ سنوات، لكنه بخير الآن".

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تاريخ هوغان مع العمليات الجراحية

كشف هوغان سابقًا عن المعاناة الجسدية التي مر بها طوال مسيرته، ففي حواره مع بودكاست "IMPAULSIVE" الذي يقدمه جيك بول العام الماضي، اعترف بأنه خضع لنحو 25 عملية جراحية خلال العقد الماضي فقط.

وخضع هوغان لـ10 عمليات في الظهر، وعمليات استبدال لكل من الركبتين والوركين، وجراحات في الكتفين وأجزاء أخرى من جسده.

وكان ممثل هوغان قد صرح لموقع "TMZ" في مايو الماضي بأن العملية التي خضع لها النجم كانت مجرد "عملية دمج صغيرة"، مؤكدًا نجاحها. وعلى الرغم من سنوات الألم والعمليات المتكررة، لا يزال هوجان صامدًا أمام التحديات.

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التحديات العائلية إلى جانب المشكلات الصحية

تأتي هذه التطورات الصحية في وقت يواجه فيه هوغان توترًا عائليًا مع ابنته بروك هوغان (من زوجته السابقة ليندا هوغان).

وقد نشرت بروك أخيرًا عن علاقتها المتوترة مع والديها، مشيرة إلى أن خلافاتها مع كل منهما منفصلة.

ورغم عدم تعليق هوغان علنًا على هذه الخلافات، يبدو أنه يركز حالياً على تعافيه وخصوصيته.