مهاجم فلامنغو يرفض عرضا مغريا من النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية عن تلقى أحد نجوم نادي فلامنغو البرازيلي عرضا قويا من النصر السعودي، للتعاقد معه بالميركاتو الصيفي الجاري.

وبحسب ما ذكره موقع "somosfanaticos"، فإن البرازيلي بيدرو، لاعب فلامنغو، تلقى عرضًا فلكيًا للانتقال إلى النصر السعودي، وسط تكهنات باحتمالية رحيله هذا الصيف.

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واندلع خلاف بين فلامنغو وبيدرو في الأيام الأخيرة، بعد أن غاب اللاعب عن بعض المباريات إثر فشله في تنفيذ تعليمات المدرب فيليبي لويس في التدريبات، ما زاد من الشائعات حول اقتراب رحيله.

لكن الموقع ذاته أكد أن اللاعب البرازيلي رفض عرض النصر الضخم، لعزمه على استعادة مكانته في الفريق كواحد من أحد أبرز المهاجمين في كرة القدم البرازيلية.

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وأوضح التقرير أن بيدرو تلقى عرضًا ماليًا قويًا للعب في الدوري السعودي، دون الكشف عن قيمته، ولكنه يُعتبر أعلى بكثير من راتبه الحالي في فلامنغو، لكن النجم البرازيلي اختار رفض العرض.

ومن المرجح أن يبقى بيدرو في فلامنغو ويستعيد مكانته تحت قيادة فيليبي لويس، خاصةً بعد تسجيله هدفًا حاسمًا أمام فلومينينسي بمنافسات الدوري البرازيلي.

هذا الموسم، الذي شهد عودة اللاعب إلى الملاعب بعد إصابة خطيرة تعرض لها في 2024، لعب 18 مباراة، أسهم خلالها بتسعة أهداف، حيث سجل اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، 6 أهداف وصنع 3 أهداف آخرين.