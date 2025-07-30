راحل جديد عن الهلال السعودي بعد فهد بن نافل

أفادت تقارير إخبارية، بأن فهد بن نافل، رئيس الهلال السعودي، لن يكون الراحل الأخير عن النادي مع بدء العملية الانتخابية لاختيار رئيس وأعضاء مجلس إدارة جدد لأندية دوري روشن للمحترفين.

وأعلن فهد بن نافل، أمس الثلاثاء، عدم ترشحه لولاية جديدة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد 6 سنوات قضاها على رأس القيادة الإدارية للموج الأزرق والتي شهدت وفرة في الإنجازات والألقاب.

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وأكد بن نافل في بيان رسمي، أنه سيدعم المرشح القادم لرئاسة شركة نادي الهلال، موضحًا أنه فضّل عدم الترشح في الدورة الانتخابية الجديدة، من أجل إتاحة الفرصة لطاقات جديدة تكمل المسيرة.

وشدد بن نافل في بيانه: "أعلن اليوم دعمي المطلق للمرشح القادم لرئاسة شركة نادي الهلال وفق ما ترتئيه مؤسسة أعضاء نادي الهلال، والجمعية العامة لشركة النادي، مفضّلًا بذلك عدم الترشّح في الدورة الانتخابية الجديدة، وإتاحة الفرصة لطاقات جديدة تكمل المسيرة، سائلًا المولى القدير أن يوفق الهلال حاضرًا ومستقبلًا".

وبحسب التقارير، فإن ثاني الراحلين سيكون فهد المفرج، المدير التنفيذي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حيث كان قد تقدم باستقالته رسميًًّا من منصبه، وذلك بعد انتهاء مشوار الهلال في كأس العالم للأندية 2025، وهي الخطوة التي جاءت في أعقاب موجة من الانتقادات الجماهيرية، التي طالت أداءه الإداري فيما يتعلق بالتخطيط والصفقات خلال الفترة الماضية.

ووفقًا لِما ذكره الإعلامي الرياضي حامد القرني عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن "فهد المفرّج رفض كل المحاولات لاستمراره في أحد المناصب الإدارية في الهلال وقرر الرحيل نهائيًّا عن النادي".

ويستعد الهلال لخوض غمار منافسات بطولات الدوري السعودي وكأس الملك ودوري أبطال آسيا للنخبة، التي يسعى للظفر بها.

وذلك بعد إعلان نادي الهلال اعتذاره عن عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي التي تنطلق في أغسطس المقبل، بحضور 4 فرق، ليشارك الأهلي بدلًا منه.