أولكسندر أوسيك يتوقع مواجهة تايسون فيوري في السعودية
قال أولكسندر أوسيك إنه مهتم فقط بمواجهة البريطاني تايسون فيوري في النزال المقبل ويريد خوض مباراة لتوحيد ألقاب العالم للوزن الثقيل مطلع العام المقبل.
واحتفظ أوسيك بألقاب الرابطة العالمية والمنظمة العالمية والاتحاد الدولي والمنظمة الدولية للملاكمة للوزن الثقيل بفوزه على أنطوني جوشوا في أغسطس آب ويريد إضافة لقب فيوري لمجلس الملاكمة العالمي إلى مجموعته.
ويواجه فيوري (34 عاما) ديريك تشيسورا للمرة الثالثة في الثالث من ديسمبر كانون الأول المقبل بعد أن تغلب عليه بشكل مريح في عامي 2011 و2014.
وقال أوسيك للصحفيين: "في الوقت الحالي يسعى فريقي لإجراء محادثات مع تايسون فيوري، وهو بالفعل شخص لا يمكن التنبؤ به، لذلك لا يمكننا ضمان موعد المباراة".
وأضاف أنه لا يريد مواجهة أي شخص آخر حتى وضع حزام فيوري في يديه، واقترح أن يقام النزال في كييف.
وتابع "لكن لست أنا من يختار المكان، لذا أعتقد أنها ستكون (هذه المرة) في السعودية".