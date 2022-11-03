أولكسندر أوسيك يتوقع مواجهة تايسون فيوري في السعودية

قال أولكسندر أوسيك إنه مهتم فقط بمواجهة البريطاني تايسون فيوري في النزال المقبل ويريد خوض مباراة لتوحيد ألقاب العالم للوزن الثقيل مطلع العام المقبل.

واحتفظ أوسيك بألقاب الرابطة العالمية والمنظمة العالمية والاتحاد الدولي والمنظمة الدولية للملاكمة للوزن الثقيل بفوزه على أنطوني جوشوا في أغسطس آب ويريد إضافة لقب فيوري لمجلس الملاكمة العالمي إلى مجموعته.