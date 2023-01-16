لاعب شهير.. الكشف عن هوية "جوكر" دوري الملوك (فيديو)

أجاب سيرجيو أغويرو قائد فريق "كونيسبورتس" في دوري النجوم الذي أطلقه جيرارد بيكيه مطلع العام الحالي على السؤال الذي حير جميع مشجعي البطولة طوال الأسبوع عندما كشف عن هوية "الجوكر".

ولم يكشف المهاجم الأرجنتيني المعتزل أغويرو عن هوية لاعبه رقم 12، لكنه قال إنه لاعب سيرتدي ملابس المهرج وتحت لقب "الجوكر".

وقال أغويرو في وقت سابق: "نعم إنه لاعب سابق في الدوري الإسباني، وكان لاعبا في كأس العالم، ووصل إلى الدور قبل النهائي (أو أكثر) من دوري أبطال أوروبا، وفاز بدوري أوروبي كبير، وهو أقل من 40 عاما ومن أمريكا الجنوبية".