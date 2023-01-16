لاعب شهير.. الكشف عن هوية "جوكر" دوري الملوك (فيديو)
أجاب سيرجيو أغويرو قائد فريق "كونيسبورتس" في دوري النجوم الذي أطلقه جيرارد بيكيه مطلع العام الحالي على السؤال الذي حير جميع مشجعي البطولة طوال الأسبوع عندما كشف عن هوية "الجوكر".
ولم يكشف المهاجم الأرجنتيني المعتزل أغويرو عن هوية لاعبه رقم 12، لكنه قال إنه لاعب سيرتدي ملابس المهرج وتحت لقب "الجوكر".
وقال أغويرو في وقت سابق: "نعم إنه لاعب سابق في الدوري الإسباني، وكان لاعبا في كأس العالم، ووصل إلى الدور قبل النهائي (أو أكثر) من دوري أبطال أوروبا، وفاز بدوري أوروبي كبير، وهو أقل من 40 عاما ومن أمريكا الجنوبية".
وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الأحد أن أغويرو هو نفسه الجوكر الذي ظهر في الجولة الثالثة لدوري الملوك.
ولعب "كونيسيبورتس" ضد "بورسيكونس" الذي يقوده إيباي إيانوس وشهدت المباراة الكشف عن اللاعب رقم 12 الذي اختاره أغويرو والذي نعرف عنه بعض الأشياء مثل أنه لعب في كأس العالم، وقد لعب في الدوري الإسباني، وبالطبع فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز من قبل.
وكما حذر هو نفسه قائلا: "سأكون اللاعب رقم 12 بالنسبة لي"، وهكذا كان الأمر، خلع الجوكر قناعه أمام إيباي إيانوس الذي تعرف عليه بمجرد ظهوره في الملعب.
وكانت مفاجأة كبيرة، ولكن أيضا يمكن القول إنه كان أحد الأسماء الأكثر إثارة، لكن جيرارد بيكيه في تصريحات سابقة في برنامج Chup Chup، جعل الجماهير تتوقع أن أغويرو هو نفسه الجوكر، وقد حدث ذلك بالفعل رغم أن الدولي الأرجنتيني السابق كان يظهر على الهواء في الأستوديو، وكان في الملعب في ذات الوقت.
وبدأت عام 2023 مسابقة كرة قدم جديدة اكتسبت زخما شديدا على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الفيديوهات والتعليقات، وتحمل اسم "دوري الملوك" أو "كينغز لييغ"، وهي بطولة كرة قدم تنظمها شركة "كوزموس" التي يملكها بيكيه.
وبدأت البطولة" في الأول من يناير/كانون الثاني 2023 حيث لعبت الفرق الـ 12 في قاعة مغلقة في برشلونة، وقبل ذلك في 27 ديسمبر/كانون الأول تم عقد اجتماع قام فيه قائد كل فريق باختيار 10 لاعبين لتشكيلة فريقه.
ويمكن مشاهدة جميع المباريات مباشرة على القناة الرسمية للبطولة على تويتش، وكذلك على قنوات قادة فرق الدوري على يوتيوب.