تقرير: شد عضلي قد يحرم كريم بنزيما من مباراة الاتحاد ضد أولماليك
كشفت صحيفة "الرياضية" أن الفرنسي كريم بنزيما، نجم نادي الاتحاد السعودي، قد تعرَّض لشد عضلي في تدريبات فريقه الأخيرة، مساء الأحد، قد تحرمه من الظهور في مباراته الآسيوية الأولى مع الفريق.
ويستضيف الاتحاد نظيره أولماليك، ممثل أوزبكستان، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بمسابقة دورى أبطال آسيا، والتي تضم بجانبهما فريقي القوة الجوية العراقي وسباهان أصفهان الإيراني.
ولم تكشف الصحيفة المزيد من التفاصيل بشأن مدى قوة إصابة كريم بنزيما، كما لم يعلن النادي السعودي أي تفاصيل جديدة بشأن إمكانية استبعاده النجم الفرنسي عن المواجهة اليوم.
ويشارك الاتحاد في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، بصفته حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي 2022-2023، بعدما حصد اللقب برصيد 72 نقطة متفوقًا بفارق 5 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.
وتوّج الاتحاد سابقًا بلقب دوري أبطال آسيا عامي 2004 و2005، وحل وصيفًا عام 2009، فيما ودّع آخر مشاركة في الـ17 من سبتمبر 2019، عندما خسر في ربع النهائي أمام الهلال 1-3 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.
تصريحات بنزيما
وكان كريم بنزيما، تحدث في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، مساء الأحد، قائلًا إن ما قدَّمه مع ريال مدريد الإسباني، فريقه السابق، ماضٍ وانتهى.
وأضاف: "ألعب لصالح الفريق ولم أختلف عن السابق، أحاول أن أقدم أفضل ما لدي.. سواء بإحراز الأهداف أو صناعتها.. ما قدَّمته لريال مدريد ماضٍ وانتهى.. وأنا راضٍ جدًّا عما أقدمه مع فريقي حاليًّا”.