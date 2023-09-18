تقرير: شد عضلي قد يحرم كريم بنزيما من مباراة الاتحاد ضد أولماليك

كشفت صحيفة "الرياضية" أن الفرنسي كريم بنزيما، نجم نادي الاتحاد السعودي، قد تعرَّض لشد عضلي في تدريبات فريقه الأخيرة، مساء الأحد، قد تحرمه من الظهور في مباراته الآسيوية الأولى مع الفريق.

ويستضيف الاتحاد نظيره أولماليك، ممثل أوزبكستان، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بمسابقة دورى أبطال آسيا، والتي تضم بجانبهما فريقي القوة الجوية العراقي وسباهان أصفهان الإيراني.