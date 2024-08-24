نال التشيكي توماس سوسيك، نجم وست هام يونايتد، إشادات واسعة بعد دوره البطولي في إنقاذ حامل للكرات من كارثة محققة في لقاء كريستال بالاس الذي أقيم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري الإنجليزي.

وتقدم سوسيك لصالح فريقه في الدقيقة 67 من عمر المباراة التي استضافها ملعب "سيلهيرست بارك".

وذهب اللاعب التشيكي مع زملائه إلى الجماهير للاحتفال معهم بالهدف، ولكن حدث ما لا يحمد عقباه بسقوط العديدة من المشجعين على أرض الملعب بعد انهيار شاشة إعلانية تعمل بتقنية LED.

وسقط جزء من الشاشة على أحد صبية الكرات في كريستال بالاس، والتصقت ملابسه بالشاشة وهو ما جعل سوسيك يوقف احتفالاته مسرعاً، ويتحرك لإنقاذ حامل الكرات سريعًا وتحريره من الشاشة مع تدخل زميله جارود بوين الذي ساعد الطفل على الوقوف على قدميه.

وظهر حامل الكرات في حالة من الصدمة بعد الواقعة، ودخل في نوبة بكاء ليُنْقَل خارج الملعب من جانب أفراد الأمن.

ونال تصرف لاعب وست هام تفاعلًا كبيرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ووصفوه بالبطل بعد تدخله لإنقاذ حامل الكرات.