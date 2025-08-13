رقم ضخم.. كم الفارق بين راتب سان ماكسيمين في الأهلي السعودي وكلوب أمريكا؟

حرص الفرنسي آلان سان ماكسيمين على توجيه رسالة وداع مؤثرة لفريق الأهلي السعودي معلنًا نهاية رحلته في صفوف "الراقي" ودوري روشن السعودي بعد انتقاله بشكلٍ رسمي إلى نادي كلوب أمريكا المكسيكي، بعقدٍ يمتد حتّى 30 يونيو 2029.

وقال اللاعب في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس": "حان وقت الوداع، كان عليَّ أن أستغرق بعض الوقت لأقرِّر أي فرصةٍ هي الأنسب حقًّا بالنسبة لي، وقد اتَّخذت قراري. كرة القدم منحتني الفرصة للعيش في كورسيكا، والريفيرا الفرنسية، وألمانيا، وإنجلترا، والسعودية، وتركيا، والآن أتيحت لي فرصة اكتشاف كرة قدمٍ جديدةٍ، وتحدٍّ جديدٍ، وحياةٍ جديدةٍ مع عائلتي".

وأضاف: "شكرًا للنادي الأهلي، ودوري روشن السعودي على هذه الفرصة الرائعة، وبالطبع، شكرًا للجماهير. الحمد لله! على هذه الحياة".

وكانت شركة النادي الأهلي وافقت على بيع المتبقي من عقد الجناح الفرنسي لكلوب أمريكا المكسيكي، الصيف الجاري.

وأسقط الألماني ماتياس يايسله، مدرب الفريق، ماكسيمين من حساباته الفنية، لتخطر إدارة الأهلي اللاعب، بالبحث عن عروضٍ للانتقال إلى نادٍ آخر الصيف الجاري.

وكان آلان سان ماكسيمين انضم للنادي الأهلي في عام 2023، وقد تمّت إعارته لنادي فنربخشة التركي في الموسم الماضي 2025/2024.

وشارك اللاعب الفرنسي مع "الراقي" في 31 مباراة بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 4 أهداف وقدّم 10 تمريرات حاسمة.

وبحسب ما ذكرت مجلة Sports Illustrated، فإن وصول ماكسيمين إلى المكسيك لم يعزز إمكانيات نادي أمريكا على أرض الملعب فحسب، بل رفع أيضًا ميزانية الرواتب في النادي، ويبلغ راتب الجناح البارز السنوي 3.6 مليون دولار.

ويعد المبلغ الذي سيتقاضاه أقل بكثير مما كان يحصل عليه في الدوري السعودي؛ ما يعني أنه خفض راتبه بشكل كبير، ففي السابق، كان يتقاضى 12.5 مليون يورو سنويًّا، أي أربعة أضعاف ما سيكسبه في الدوري المكسيكي.

يذكر أن ماكسيمين هو رابع الأجانب الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الجاري، بعد كل من الإسباني غابري فيغا والثنائي البرازيلي روبرتو فيرمينو وألكسندر.