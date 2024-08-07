أول ظهور لكيليان مبابي في تدريبات ريال مدريد (صور)

ظهر النجم الفرنسي كيليان مبابي، لأول مرة في تدريبات فريقه ريال مدريد، بعد انضمامه إليه رسميًا، خلال فترة الانتقالات الجارية.

وتعاقد ريال مدريد مع كيليان مبابي على نحو رسمي لمدة 5 مواسم مقبلة، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وعاد مبابي من إجازته التي حصل عليها، بعد المشاركة مع منتخب فرنسا في يورو 2024 في ألمانيا.

وتم تداول صور لمبابي، وهو يشارك في تدريبات ريال مدريد في الصالة الرياضية، حيث قام اللاعب بعدد من التدريبات مع زملائه في الفريق الإسباني.

مبابي يعلق على مشاركته الأولى

كما علق النجم الفرنسي، على مشاركته في أول حصة تدريبية مع الفريق الملكي الإسباني، والتي أجراها اليوم الأربعاء.

ونشر مبابي صورًا له عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام"، ظهر فيها بصحبة مدربه كارلو أنشيلوتي، وعدد من زملائه.

وكتب مبابي تعليقًا على تلك الصور: "اليوم الأول.. هلا مدريد".

يذكر أن ريال مدريد قدّم يوم الـ 16 من يوليو الماضي، نجمه الفرنسي البالغ من العمر 25 عامًا، رسميًّا لجماهير "سانتياغو بيرنابيو" التي حضرت بكثافة لاستقبال لاعبها الجديد.

كما قرر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للنادي الملكي، إعفاء مبابي من الجولة التحضيرية في الولايات المتحدة، لاستعادة جاهزيته قبل بداية الموسم الجديد.