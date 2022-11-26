وفاة مشجع ويلزي سافر لمؤازرة منتخب بلاده في كأس العالم
توفي أحد مشجعي ويلز أثناء زيارته لقطر لمشاهدة فريق القائد غاريث بيل في مونديال 2022، ويعتقد أنه توفى وفاة طبيعية.
وكان كيفن ديفيز البالغ عمره 62 عامًا من بيمبروكشاير في الدوحة مع ابنه وأصدقائه، لكن وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية قالت إنها "تدعم أسرة رجل بريطاني توفي في قطر".
وكتبت سفارة ويلز في قطر على تويتر، اليوم السبت: "للأسف فقدنا أحد مشجعي ويلز في قطر، تعازينا الحارة لابنه هنا في الدوحة وعائلته في ويلز".
لم يكن السيد ديفيز يشاهد فريقه يخسر 2-صفر أمام إيران وقت وفاته، وبحسب شهود عيان، تم استدعاء سيارة إسعاف لعلاجه لكنهم لم يتمكنوا من إنقاذه. حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وكتب نويل موني، الرئيس التنفيذي للاتحاد الويلزي، على تويتر: "آسف جدًا لسماع نبأ وفاة أحد مشجعينا هنا. تعازينا للعائلة وبالطبع نحن هنا لتقديم الدعم قدر المستطاع".
وقال اتحاد ويلز في بيان: أعمق تعازينا من الجميع في اتحاد ويلز لكرة القدم. تعازينا لعائلة كيفن وأصدقائه في هذا الوقت الحزين. إن الاتحاد الويلزي على اتصال بأسرة كيفن للمساعدة بأي طريقة ممكنة".
وسافر حوالي 2500 مشجع من ويلز برحلة إلى الدوحة للمشاركة في بطولة هذا العام. وقد استجاب زملاؤه من المشجعين الويلزيين للأخبار الواردة من السفارة بالصدمة والحزن.
وكتب أحد المشجعين على مواقع التواصل الاجتماعي: "تعازينا لعائلته وأصدقائه".