وفاة مشجع ويلزي سافر لمؤازرة منتخب بلاده في كأس العالم

وكتبت سفارة ويلز في قطر على تويتر، اليوم السبت: "للأسف فقدنا أحد مشجعي ويلز في قطر، تعازينا الحارة لابنه هنا في الدوحة وعائلته في ويلز".

لم يكن السيد ديفيز يشاهد فريقه يخسر 2-صفر أمام إيران وقت وفاته، وبحسب شهود عيان، تم استدعاء سيارة إسعاف لعلاجه لكنهم لم يتمكنوا من إنقاذه. حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.