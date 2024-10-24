وريورز يسحق بليزرز في دوري السلة الأمريكي

سجل بادي هيلد 5 رميات ثلاثية و22 نقطة إجمالاً من مقاعد البدلاء في أول مباراة له مع غولدن ستيت، ليقود وريورز لسحق مضيفه بورتلاند تريل بليزرز 139-104 في مستهل مشوارهما بالموسم الجديد لدوري السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل آندرو ويغينز 20 نقطة وأضاف ستيفن كري 17 نقطة وقدم 10 تمريرات حاسمة لزملائه واستحوذ على تسع كرات مرتدة خلال مشاركته في ثلاثة أرباع مع وريورز.

وسجل موزيس مودي 15 نقطة وأضاف تريسي جاكسون ديفيز 14 نقطة لغولدن ستيت الذي فاز بسبع مباريات متتالية ضد بورتلاند و11 من آخر 12 مواجهة بينهما.

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وفي مباراة أخرى، سجل داميان ليلارد 30 نقطة ليقود ميلووكي باكس للفوز 124-109 على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز.

وسجل يانيس أنتيتوكومبو 25 نقطة واستحوذ على 14 كرة مرتدة وقدم سبع تمريرات حاسمة لزملائه في ميلووكي.

وأحرز تيريس ماكسي 25 نقطة لصالح فيلادلفيا الذي لعب دون جويل إمبيد وبول جورج اللذين يعانيان من إصابتين في الركبة.

وفاز نيو أورليانز بليكانز 123-111 على ضيفه شيكاغو بولز بفضل 33 نقطة من براندون إنغرام.

وسجل مايلز تيرنر 20 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة وقدم أربع تمريرات حاسمة لزملائه ليفسد إنديانا بيسرز فرحة جيه.بي. بيكرستاف بأول مباراة له في تدريب ديترويت بيستونز بالفوز عليه 115-109.

وفاز أورلاندو ماجيك 116-97 على ميامي هيت بفضل تألق باولو بانكيرو الذي سجل 33 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة.

وسجل إيفان موبلي 25 نقطة واستحوذ على تسع كرات مرتدة ليقود كليفلاند كافاليرز لفوز ساحق على تورونتو رابتورز 136-106.

وتألق أتلانتا هوكس في الربع الرابع ليفوز على بروكلين نتس 120-116 بعدما سجل تراي يانج 30 نقطة وقدم 12 تمريرة حاسمة لزملائه وأضاف اللاعب الاحتياطي أونيكا أوكونجو 28 نقطة في أعلى معدل له من النقاط خلال مباراة طوال مسيرته.

وسجل يانغ 12 نقطة في الربع الأخير.

وعدل تشارلوت هورنتس تأخره بفارق 18 نقطة في الشوط الأول ليفوز 110-105 على هيوستن روكتس.

وسجل لاميلو بول 34 نقطة وقدم 11 تمريرة حاسمة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة لصالح هورنتس، بينما قاد جالين غرين قائمة المسجلين في روكتس برصيد 28 نقطة.

وأحرز ثلاثة لاعبين في ممفيس غريزليز 22 نقطة على الأقل لكل منهم ليحبطوا انتفاضة يوتا جاز في الفوز 126-124.

وسجل سانتي ألداما 27 نقطة وخمس رميات ثلاثية وأضاف ديزموند بين 24 نقطة بينما أحرز جا مورانت 22 نقطة وقدم 10 تمريرات حاسمة واستحوذ على خمس كرات مرتدة لصالح غريزليز.