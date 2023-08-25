الحكومة الإسبانية ستقر إيقاف روبياليس حال إحالته للمحكمة الرياضية
أعلن مسؤول، اليوم الجمعة، أن الحكومة الإسبانية بدأت إجراءات قانونية تسعى لإيقاف لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عقب تقبيل اللاعبة جيني إيرموسو على الفم خلال احتفالات التتويج بكأس العالم للسيدات.
ورفض روبياليس، اليوم الجمعة، الاستقالة من منصبه، ما أثار غضبا بين اللاعبين والوزراء الذين اعتبروا الواقعة تصرفا ذكوريا غير مقبول.
وقال فيكتور فرانكوس، رئيس المجلس الوطني للرياضة الذي تديره الدولة، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "تبدأ الحكومة اليوم الإجراء بحيث يتعين على السيد روبياليس تقديم توضيحات أمام المحكمة الرياضية، وإذا وافقت المحكمة الرياضية، يمكنني أن أعلن أننا سنوقف السيد روبياليس عن مهامه".
يذكر أنه وخلال جلسة طارئة عقدها الاتحاد الإسباني، اليوم الجمعة، قال روبياليس إن "النسويين المزيفين يحاولون القضاء عليّ"، واصفا القبلة بأنها كانت "عفوية ومتبادلة ومبهجة وحدثت بالتراضي".
وأضاف: "هل ستخرجني قبلة بسيطة بالتراضي من هنا؟ لن أستقيل، سأقاتل حتى النهاية"، وسط تصفيق حاضرين أغلبهم من الذكور.
وانتشرت الإدانات خلال الأسبوع بعد الواقعة التي حدثت أثناء مراسم تسليم الميداليات الذهبية للاعبات إسبانيا عقب الفوز 1-صفر على إنجلترا في النهائي في سيدني، يوم الأحد الماضي، حين أمسك روبياليس برأس إيرموسو وقبّلها على فمها.