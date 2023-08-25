الحكومة الإسبانية ستقر إيقاف روبياليس حال إحالته للمحكمة الرياضية

ورفض روبياليس، اليوم الجمعة، الاستقالة من منصبه، ما أثار غضبا بين اللاعبين والوزراء الذين اعتبروا الواقعة تصرفا ذكوريا غير مقبول.

وقال فيكتور فرانكوس، رئيس المجلس الوطني للرياضة الذي تديره الدولة، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "تبدأ الحكومة اليوم الإجراء بحيث يتعين على السيد روبياليس تقديم توضيحات أمام المحكمة الرياضية، وإذا وافقت المحكمة الرياضية، يمكنني أن أعلن أننا سنوقف السيد روبياليس عن مهامه".