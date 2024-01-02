فينيسيوس وأردا غولر يتواجدان في قائمة ريال مدريد لمواجهة مايوركا

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة ريال مايوركا، غدا الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الـ18 من مسابقة الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة "الميرنغي" عودة النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، وداني كارفخال، وظهور الشاب التركي أردا غولر.

غولر انضم للريال قادما من صفوف فنربخشة التركي، في انتقالات صيف 2023، وتعرض لإصابة قوية في عضلات الفخذ أجلت ظهوره الأول مع الميرنغي، وربما يكون ظهوره الأول مع الفريق بشكل رسمي غدا أمام مايوركا، حال قرر المدير الفني الدفع به أساسيا أو من على دكة البدلاء.