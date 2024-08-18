حرم فيران توريس زميله المتألق لامين يامال من احتساب صناعة هدف له تاريخي خلال مباراة برشلونة ضد فالنسيا، التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الدوري الإسباني.

وفي أولى مباريات الموسم تحت قيادة المدرب الجديد هانزي فليك، فاز برشلونة على مضيفه فالنسيا بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وبفضل هدفي ليفاندوفسكي، استهل فليك حقبته في برشلونة بفوز على ملعب ميستايا الذي امتلأ عن آخره بالجماهير، رغم أن الفريق الكتالوني افتقد جهود عدد من لاعبيه البارزين، وضمت تشكيلته الأساسية ثلاثة لاعبين تبلغ أعمارهم 17 عامًا.

وقدم يامال صاحب الـ17 عامًا جانبًا رائعًا من مهاراته في المراوغة والتمرير المميز لزملائه، والتحرك من دون كرة على الجانب الأيمن، وفي العمق الدفاعي ليسبب إزعاجًا دائمًا لمدافعي فالنسيا الذين عجزوا عن إيقافه ومنعه من صناعة هدف التعادل لروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 45+5 من الشوط الأول.

وخلال الشوط الثاني استخدم لامين يامال مهاراته العالية في تنظيم هجمات مرتدة خطيرة على فالنسيا المندفع لمحاولة تعديل النتيجة.

وأظهر يامال قدرات عالية على تنفيذ مهارة المراوغة بالكرة بنفس أسلوب أسطورة كرة القدم زين الدين زيدان، ليخدع لاعب وسط فالنسيا خافيير غيرا، ثم يمرر الكرة بشكل رائع لزميله فيران توريس، المنفرد بمرمى فالنسيا، ولكن الأخير سددها في يد الحارس، الذي تصدى لها، وحرم البارسا من هدف محقق، ويامال من احتساب صناعة هدف تاريخي له.

وبنتيجة الأمس حقق الفريق الكتالوني أول 3 نقاط في طريق البحث عن اللقب الذي توج به ريال مدريد في العام الماضي.