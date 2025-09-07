مفاجأة مدوية حول انتقال إبراهيم عادل إلى الأهلي المصري

بدأت إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، اتصالاتها المبدئية مع الجزيرة الإماراتي للتعاقد مع إبراهيم عادل، نجم منتخب مصر، والذي انتقل مؤخرًا من بيراميدز إلى صفوف الجزيرة، في الميركاتو المقبل.

وكانت تقارير تحدثت باستمرار عن رغبة الأهلي في ضم إبراهيم عادل، خاصة أن اللاعب يُعد أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المصرية خلال السنوات الماضية، ولكن إدارة بيراميدز كانت ترفض التخلي عن خدماته، حتى أصر اللاعب على الرحيل للاحتراف وانتقل للدوري الإماراتي.

وبحسب ما ذكره تقرير لقناة "أون سبورت"، فإن النادي الأهلي لم يغلق ملف التعاقد مع إبراهيم عادل، بل بدأ بالفعل في فتح خطوط اتصال مع إدارة الجزيرة من أجل بحث إمكانية ضمه خلال الفترة المقبلة.

وأوضح التقرير أن مسؤولي القلعة الحمراء أبدوا اهتمامًا كبيرًا بضمه لتعزيز الخط الهجومي، مشيرًا إلى أن النادي الأحمر يتابع اللاعب عن قرب منذ فترة طويلة، وأن انتقاله إلى الدوري الإماراتي لم يمنع الإدارة من التحرك مجددًا لضمه.

وشدد التقرير: "الأهلي وضع اللاعب تحت المنظار، وهناك تواصل مبدئي مع نادي الجزيرة الإماراتي لاستطلاع رأيهم حول إمكانية التخلي عن إبراهيم عادل، خاصة أن اللاعب يعد من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة".

وأردف: طرد الجزيرة الإماراتي جاء واضحًا، وهو أن النادي لا يمانع مناقشة العروض الخاصة باللاعب، ولكن بعد انتهاء الموسم الحالي، حيث سيتم فتح الملف بشكل أكثر جدية في الفترة المقبلة، وهو ما يفتح الباب أمام الأهلي للدخول في مفاوضات رسمية بنهاية الموسم".

وانتقل إبراهيم عادل إلى صفوف الجزيرة، قادمًا من بيراميدز المصري، في صفقة وصلت قيمتها إلى 5 ملايين دولار.

ومع بيراميدز شارك عادل في 170 مباراة، سجل خلالها 48 هدفًا وصنع 23، بينما مع الجزيرة شارك في مباراتين، حتى الآن، ولم يسجل أو يصنع بعد.