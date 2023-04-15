وكيل غوندوغان ينفي الاتفاق مع برشلونة

أصر وكيل أعمال إيلكاي غوندوغان على أن لاعب خط وسط مانشستر سيتي "ليس لديه اتفاق" مع نادٍ آخر، وذلك في إشارة إلى برشلونة.

وانضم غوندوغان لمانشستر سيتي في 2019، وكان الدولي الألماني أول توقيع لبيب غوارديولا في الفريق، وينتهي عقده في يونيو المقبل.

ووفقا لصحيفة "ميرور"، فإنه إذا انتقل غوندوغان إلى برشلونة، فقد يفتح الباب أمام تشيلسي للتعاقد مع جافي لاعب وسط برشلونة.