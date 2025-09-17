سيكونان مثل تشيلسي ومانشستر سيتي.. تعليق ناري بعد فوز العلا على الوحدة بخماسية

أدلى الإعلامي الرياضي إبراهيم العنقري بتعليق ناري بعد فوز فريق العلا على منافسه الوحدة بخماسية نظيفة ضمن منافسات "دوري يلو".

وحقق فريق العلا فوزًا كاسحًا على حساب الوحدة بخماسية نظيفة في الظهور الأول له بدوري الدرجة الأولى "يلو".

وجاءت خماسية العلا بوساطة كل من أحمد الزين وكريسيتان جوانكا وعبدالمجيد الصليهم وكولوريس وفريج الجيزاني في الدقائق 10 و 17 و 35 و 54 و 90+4.

وحقق العلا أول 3 نقاط له في مشواره بدوري يلو، بينما خسر الوحدة أولى مبارياته واستمر رصيده الصفري بعد ضربة البداية.

وقال الإعلامي الرياضي وليد الفراج عبر برنامجه الرياضي: "في (دروي يلو) يقدم فريق العلا بداية رائعة وفاز على الوحدة بخماسية نظيفة، وهي نتيجة كبيرة خاصة أن الوحدة هابط من دوري روشن للمحترفين، وهو ناد تعود ملكيته للهيئة الملكية لمحافظة العلا من يونيو 2023".

فيما قال صالح أبو نخاع: "أتوقع صعود العلا والدرعية لدوري روشن للمحترفين الموسم المقبل، وهما يمتلكان إمكانيات مالية قوية، وعلى الفرق البقية التفكير في المقاعد الأخرى للصعود للدوري السعودي".

من جانبه، قال إبراهيم العنقري: "نرى إمكانيات كبيرة لفريق العلا، وهذا من مصلحة دوري روشن أن يصعد فرقا لديها مؤهلات قوية ويصنع تنافسية قوية مع باقي الفرق، وقد نرى العلا والدرعية حال تأهلهما ضمن الفريق القوية في صدارة الدوري، وهذه طبيعة الأندية حول العالم، وأكيد العلا سيبني جماهيرية قوية خصوصا مع صعود أجيال جديدة ترى ما يقدمه هذا الفريق، وقد نرى العلا والدرعية يصعدان ويبقيان ويصبحان مثل تشيلسي ومانشستر السيتي في إنجلترا ويبنيان قاعدة جماهيرية كبيرة مع الوقت".