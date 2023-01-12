خليجي 25: العراق وعمان إلى نصف النهائي على حساب السعودية واليمن (فيديو)

تأهل منتخبا العراق وعمان إلى نصف نهائي خليجي 25 في العراق، اليوم الإثنين، بعدما حقق الأول فوزا بنتيجة 5/0 على اليمن، في حين خسر منتخب السعودية من عمان 1/2.

وفي مباراة السعودية وعمان تقدم المنذر ربيع العلوي لعمان في الدقيقة 34 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يتعادل تركي العمار للسعودية في الدقيقة 41 بتسديدة من داخل المنطقة.