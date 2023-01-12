خليجي 25: العراق وعمان إلى نصف النهائي على حساب السعودية واليمن (فيديو)
تأهل منتخبا العراق وعمان إلى نصف نهائي خليجي 25 في العراق، اليوم الإثنين، بعدما حقق الأول فوزا بنتيجة 5/0 على اليمن، في حين خسر منتخب السعودية من عمان 1/2.
وفي مباراة السعودية وعمان تقدم المنذر ربيع العلوي لعمان في الدقيقة 34 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يتعادل تركي العمار للسعودية في الدقيقة 41 بتسديدة من داخل المنطقة.
ويملك منتخب العراق 7 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن المنتخب العماني الثاني، ويحتل المنتخب السعودي المركز الثالث برصيد 4 نقاط ثم اليمن بلا رصيد من النقاط.
وفي مباراة العراق واليمن سجل لأسود الرافدين مصطفى ناظم جاري في الدقيقة 40 من ضربة رأس رائعة وهي النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول.
وأضاف أمجد عطوان كاظم الهدف الثاني للعراق في الدقيقة 64، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
في حين سجل أيمن حسين الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 74 و75 وكان الأول من ضربة جزاء.
ووقع حسين علي الهدف الخامس للعراق في الدقيقة 88.
وغدا الجمعة سيلعب منتخب البحرين مع الكويت، وقطر مع الإمارات في المجموعة الثانية.
وتقام مباراتا نصف نهائي يوم الإثنين 16 يناير حيث يلعب أول المجموعة الأولى (العراق)، مع ثاني المجموعة الثانية، ويلعب أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى (عمان).