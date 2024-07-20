يستعد البرازيلي رونالدينهو، نجم برشلونة الإسباني الأسبق، لزيارة ليبيا خلال الأيام القادمة.

وأعلن القائمون على "مهرجان صيف بنغازي" حضور رونالدينهو للمشاركة في فعاليات المهرجان خلال الأيام القادمة.

ونشرت الصفحة الرسمية للمهرجان صورة للنجم البرازيلي قائلة:" ساحر المستديرة والفائز بالكرة الذهبية عام 2005 ونجم السامبا.. ولاعب برشلونة وميلان السابق اللاعب الدولي "رونالدينهو " يحل ضيفًا على مدينة بنغازي لأول مرة للمشاركة في فعاليات مهرجان صيف بنغازي".

ويقام مهرجان صيف بنغازي في الفترة بين 1 إلى 15 أغسطس المقبل، وسيشهد فعاليات عديدة غنائية وثقافية بجانب فعاليات رياضية بإقامة بطولة في كرة القدم بجانب بطولة للكرة الشاطئية ومنافسات لمسابقة سباحة بجانب بطولة عالمية للفروسية.

وسيشارك في المهرجان نخبة من نجوم الرياضة الليبية والعربية بجانب بعض النجوم العالميين.

ويعد رونالدينهو أول مفاجآت القائمين على المهرجان كضيف شرف من نجوم كرة القدم العالميين.

ويملك النجم البرازيلي شعبية كبيرة في الوطن العربي بلمساته الساحرة كلاعب كرة قدم سابق مع برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي وميلان الإيطالي.

ولعب رونالدينهو مع منتخب البرازيل 97 مباراة دولية، وساهم في تحقيق لقب كأس العالم 2002 كما توج أيضًا بلقب كوبا أمريكا 1999.

وفاز النجم البرازيلي بلقب دوري أبطال أوروبا مع برشلونة عام 2006 بجانب تتويجه بلقب الدوري الإسباني وأيضًا فوزه بالدوري الإيطالي مع ميلان.