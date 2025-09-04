موعد مشاركة صفقة الزمالك الجديدة مع الفريق

كشفت مصادر عن موعد مشاركة صفقة جديدة، أبرمها نادي الزمالك خلال الأيام القليلة الماضية، في تدريب الفريق الأول لكرة القدم.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم السبت الموافق 13 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وتعد مواجهة المصري البورسعيدي محطة فارقة في مسيرة الزمالك هذا الموسم، إذ يتصدر الفريق البورسعيدي جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 10 نقاط فقط، مما يضفي على اللقاء طابعًا تنافسيًا شديدًا.

موعد مشاركة الصفقة الجديدة

أنهى نادي الزمالك إجراءات قيد اللاعب الكيني بارون أوشينج، الظهير الأيمن الجديد، لينضم إلى الفريق بشكل رسمي بدءًا من الموسم الجاري، بعد موافقة اتحاد الكرة المصري على طلب النادي خلال الساعات الماضية.

وأوضحت المصادر أن اللاعب الكيني سينتظم في التدريبات اعتبارًا من يوم غدٍ الجمعة، استعدادًا لمباراة المصري.

وتأتي هذه الخطوة في توقيت حاسم للفارس الأبيض، الذي يسعى للعودة إلى مساره الصحيح بعد الهزيمة التي تلقاها أمام نادي وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، في الجولة الخامسة.