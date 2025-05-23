الخطيب يأمر بإيقاف التفاوض مع نجم الأهلي "فوراً"

أعطى محمود الخطيب، رئيس الأهلي المصري، تعليمات صارمة لمسؤولي قطاع الكرة بالنادي بإيقاف التفاوض مع أحد نجوم الفريق الأحمر.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة حاسمة ضد فاركو، يوم الأربعاء المقبل، في الجولة قبل الأخيرة للدوري المصري.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز لحسم التتويج رسمياً بلقب الدوري المصري للمرة الخامسة والأربعين في تاريخه.

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وقال مصدر في الأهلي المصري لـ"إرم نيوز" إن الخطيب طالب محمد يوسف المدير الرياضي بإبلاغ رامي ربيعة مدافع الفريق بإيقاف مفاوضات تجديد عقده رسمياً.

وينتهي عقد ربيعة بنهاية الموسم الحالي، ورفض اللاعب توقيع عقد جديد قبل تنفيذ مطالبه المالية التي اشترطها للبقاء مع الفريق.

وأوضح أن ربيعة لن يتواجد مع الأهلي في كأس العالم للأندية التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين.

وارتبط اسم رامي ربيعة بعدة أندية على رأسها: بيراميدز، والفتح السعودي، والعين الإماراتين لضمه، مجاناً، عقب نهاية عقده.

وأشار إلى أن ربيعة تقبل قرار إدارة الأهلي وقرر جمع متعلقاته والرحيل عن صفوف الفريق.